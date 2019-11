Acesta a declarat că a investit suma de 300.000 de euro iar, potrivit familiei, banii reprezintă economiile acesteia.

„Eu nu am cum să ies decât învingător din aceasta bătălie cât timp candidatul pe care dumneavoastră l-aţi avut a fost candidatul dumneavoastră. Nu a fost candidatul unui partid. Am intrat în bătălia aceasta cu nişte bani puşi deoparte, sunt banii mei. Sunt 300.000 euro şi în seara asta pot să vă spun lucrul acesta. Am investit 300.000 euro în campania aceasta”, a declarat Alexandru Cumpănaşu.

În plus, se pare că acesta a investit o parte din bani în diferite investigaţii, pe lângă sumele distribuite pentru broşuri şi deplasări.

„Nu am primit niciun leu, decât ce am strâns de la o parte dinre dumneavoastrî care aţi trimis acele contribuţii, fiecare cât a putut, 50 - 100 euro, s-au strâns undeva în jur de 15.000 euro în total”, a adăugat acesta într-un videoclip live de pe pagina lui de Facebook.

Alexandru Cumpănaşu a primit 126.019 voturi în primul tur al alegerilor prezidenţiale, reprezentând 1,47% din total.