„#112vreausatraiesc. Pt toti cretinii care au TEAMA ca as putea candida la prezidentiale: NU VOI CANDIDA. NU voi fi inca un prizonier al unui sistem infect care sa-mi dirijeze viata si actiunile. Ba mai mult am vazut un articol astazi ca am raspuns cu "jumatate de gura" in emisiunea Catalinei Porumbel ca nu voi candida. Niste manipulatori penibili.



Catalina mai avea 1 minut din emisiune si m-a rugat sa raspund foarte scurt la intrebari. M-a intrebat daca voi candida. Am raspuns simplu NU, am o alta misiune in viata. Trebuie sa lupt impotriva crimei organizate. Alte aiureala greu de imaginat este ca "cineva mi-a strans semnaturile..." si ca in Octombrie "...chiar daca nu vreau voi fi fortat sa candidez". Eu am impresia ca aceia care au scris acest articol chiar nu ma cunosc: nu ma poate obliga NIMENI sa fac NIMIC in viata asta.



Iar de strans semnaturi cred ca baga din burta de frica. Despre ce dracu vorbesc oamenii astia?. Ca sa nu mai spun ca vorbesc despre mine ca un "pericol pt Iohanis". Adica sa ma puna prin gura lor in conflict cu toti decidentii Romaniei inclusiv cu Iohanis. O astfel de reactie disperata mi-a fost rar dat sa vad. Sunt BARBAT nu ganganie precum majoritarea liderilor nostrii de azi care mint intruna si fac doar jocuri de culise. Daca imi doream o spuneam eu. Dar NU voi candida. V-ati linistit lichelelor?”, a scris Cumpănaşu pe Facebook.