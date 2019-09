Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au admis acţiunea Consiliului Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) şi au constatat calitatea de colaborator al Securităţii în privinţa fostului preşedinte al României Traian Băsescu.

„Admite acţiunea. Constată calitatea de colaborator al Securităţii în privinţa pârâtului Băsescu Traian", se arată în minuta judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti.

Fostul preşedinte poate face recurs la decizia magistraţilor în 15 zile de la comunicare, recursul putând fi depus tot la Curtea de Apel Bucureşti.

La ultimul termen din dosar, Traian Băsescu a declarat că nu a fost colaborator al fostei Securităţi, aşa cum a susţinut în repetate rânduri. „Nu il comentez (procesul, n.r.), trebuie să mă apăr. Avem puncte de vedere total diferite, eu şi CNSAS, ne va impăca un al treilea, judecătorul. (...) Hai să vedem procesul”, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu, la Curtea de Apel Bucureşti.

Traian Băsescu a mai precizat că o decizie a instanţei în defavoarea sa îi va afecta imaginea. Întrebat dacă a fost colaborator al fostei Securităţi, fostul şef al statului a spus: „Nu, am declarat tot timpul că nu”.

Pe 29 mai, Curtea de Apel Bucureşti a înregistrat la Secţia Contencios Administrativ Fiscal dosarul deschis la sesizarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care cere stabilirea calităţii de colaborator al Securităţii pentru Traian Băsescu.

În acţiunea depusă la CAB de CNSAS pentru stabilirea colaborării cu Securitatea a lui Traian Băsescu, studiată de MEDIAFAX, se arată că fostul preşedinte şi-a turnat colegii şi a menţinut legătura cu Securitatea ca persoană de sprijin, până aproape de căderea regimului. În dosar sunt documente de la SRI şi MApN.

Băsescu, prima reacţie: Voi contesta

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, pentru Mediafax, că va contesta decizia Curţii de Apel Bucureşti, prin care magistraţii i-au stabilit calitatea de colaborator al Securităţii. Recursul poate fi depus tot la Curtea de Apel Bucureşti.

„Verdictul Curţii îl iau ca atare. Voi contesta în instanţa superioară verdictul”, a declarat Traian Băsescu.

Preşedintele CNSAS, după decizia CAB pentru Băsescu: Nu este o acţiune împotrivă, ci în constatare

Preşedintele CNSAS Constantin Buchet a declarat, vineri, că în privinţa constatării de către Curtea de Apel a calităţii de colaborator al Securităţii a fostului preşedinte Băsescu nu a fost vorba de o acţiune "împotriva" acestuia, ci de o acţiune în constatare potrivit legii asupra unor documente.

"Nu am văzut ştirea. Nu este o acţiune împotrivă, este o acţiune în constatare potrivit legii asupra unor documente pe care noi le-am identificat potrivit procedurii legale acestea s-au trecut de departamentul de specialitate direcţia de investigaţii (nota de constatare). Acesta a avenit pe masa colegiului şi colegiul în plenitudinea sa în unanimitate a votat transmiterea acestor documente la Instanţa de Contencios Administrativă. Aceasta este practic procedura tehnică indicată riguros şi extrem de clar de legea noastră de funcţionare ordonanţa 24/2008", a declarat,vineri, la Digi 24, preşedintele CNSAS Constantin Buchet.

Băsescu, despre decizia Curţii de Apel: Este o oarecare amărăciune, după ce am condamnat comunismul

Traian Băsescu a declarat, vineri, după ce Curtea de Apel Bucureşti a constatat calitatea sa de colaborator al Securităţii, că este o "oarecare amărăciune" să primească acest verdict după ce, din dispoziţia sa ca preşedinte, a deschis arhivele Securităţii şi le-a transferat către CNSAS.

"Este o decizie a judecătorului. Nu pot s-o contest decât legal, ca om care a ţinut la construcţia unui sistem de justiţie. Deci voi contesta decizia la Înalta Curte. (...) Pentru mine este oarecare amărăciune după ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele Securităţii şi le-am transferat către CNSAS din dispoziţia mea, am deschis arhivele Comitetului Central, acum să am un asemenea verdict. Voi încerca să merg până la capăt uzând de toate drepturile constituţionale pentru clarificarea lucrurilor", a declarat, vineri, la Digi24, europarlamentarul PMP Traian Băsecu.

Întrebat ce îl determină să spună că nu a colaborat cu Securitatea, Băsescu a afirmat că ce a făcut nu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu Securitatea.

"Mă determină faptul că ştiu ce am făcut. Nu cred că ce am făcut eu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu Securitatea, mai ales că este vorba de documente din Institutul de marină, când instituţia care se ocupa de noi erau contrainformaţiile militare, despre care recunosc că la 21 de ani habar n-aveam că sunt parte a Securităţii. (...) Spuneţi-mi dvs, până la Revoluţie, aţi ştiut că contrainformaţiile militare sunt parte a Securităţii. La 21 de ani oricum nu ştiam", a spus acesta.

În ceea ce priveşte acuzaţiile că ar fi fost avantajat în perioada în care a deţinut funcţia de şef al statului, Traian Băsescu a spus: "Avantajat aş fi fost dacă documentele se distrugeau dar nu s-au distrus. Am fost preşedinte şi puteam să le cer. Nu m-a interesat niciodată să cer dacă există sau nu documente. Nu mi-am făcut probleme. Ştiam că nu am avut legături ilegale cu Securitatea".

Fost membru CSM, despre decizia în cazul Băsescu: Nu se pune problema contestării mandatului

Fostul membru CSM Adrian Toni Neacşu a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, că decizia Curţii de Apel, care a constatat că fostul preşedinte Traian Băsescu a colaborat cu fosta securitate, nu poate fi motiv de contestare a mandatului de şef al statului şi nici a celui de europarlamentar.

Fostul membru CSM, în prezent avocat, a declarat că, în condiţiile în care decizia va rămâne definitivă singura răspundere ar putea fi în privinţa falsului în declaraţii.

„Nu se poate pune în niciun fel în discuţie mandatul de preşedinte, indiferent dacă rămâne definitivă decizia. Nu e caz de nulitate. Singura problemă este că preşedintele Băsescu, în momentul în care a candidat pentru funcţia de preşedinte, a făcut nişte declaraţii pe proprie răspundere, că nu este colaborator al securităţii. Deci singura problemă care ar putea apărea este declanşarea unei proceduri penale pentru fals în declaraţii pe care dumnealui le-a dat în momentul în care a completat declaraţia”, a spus avocatul Toni Neacşu.

De asemenea, decizia Curţii de Apel Bucureşti nu afectează nici mandatul de europarlamentar al lui Traian Băsescu, întrucât în legislaţia europeană nu există condiţia de a nu fi colaborat cu securitatea.

„Nu are absolut nicio legătură cu mandatul de europarlamentar. Nici nu este o condiţie a legislaţiei noastre (în privinţa candidatului – n.r.), aceea de a nu fi fost colaborator al securităţii, pentru că este o legislaţie europeană care ni se aplică şi nouă, unde nu există această condiţie”, a mai spus Neacşu.

Fostul membru CSM afirmă că, pe lângă eventuale plângeri penale pentru fals în declaraţii, e posibil fostul preşedinte să răspundă în faţa electoratului. În plus, doar în condiţiile în care decizia ar rămâne definitivă, Traian Băsescu nu va mai putea candida pentru demnităţi publice în România, unde există această condiţie, de a nu fi colaborat cu securitatea.

