'„Am înţeles că doamna Dăncilă insistă în continuare cu doamna Rovana Plumb, în ciuda faptului că are semnale clare, şi din informaţiile mele, are semnale nu doar din Parlamentul European, dar şi din partea Comisiei Europene, că există un risc major ca doamna Rovana să nu treacă de audierile din Parlamentul European. Pentru că una e să fi fost aleasă europarlamentar şi să ai o poziţie în grupul politic din care să faci parte, şi alta e să îţi asumi în numele Uniunii Europene un portofoliu şi să ai competenţele, dar mai ales să nu ai nicio pată şi nici o urmă de îndoială asupra integrităţii tale. Şi ştim că doamna Rovana Plumb a avut un dosar pentru care nu a început urmărirea penală”, a declarat Dacian Cioloş în cadrul conferinţei de presă USR-PLUS, luni.'

Liderul partidului PLUS consideră că acuzaţiile de corupţie la adresa Rovanei Plumb, vicepreşedintele PSD, sunt o „pată'' în portofoliul său pentru funcţia de comisar european, iar Comisia Europeană nu va accepta un membru care ar putea ridica suspiciuni.

„În loc să vorbească la audieri cum îşiu va vedea portofoliul pe care îl va primi şi ce viziuni are despre domeniul respectiv, doamna Plumb va trebui să răspundă la o serie de întrebări şi de suspiciuni legate de integritatea dânsei. Aici nu e vorba să ai o condamnare ca să nu obţii o anumită poziţie, că la noi, PSD, aşa e obişnuit este, chiar dacă ai condamnare, nu ai nicio problemă să fii ministru sau să ocupi o poziţie în stat. La nivel european, chair suspiciuni dacă sunt ridicate asupra ta, pui în pericol şi sub semnul întrebării credibilitatea întregii Comisii.'' Există riscul să fie respinsă, şi eu cred că România nu poate să îşi permit această ruşine şi această umilinţă., a declarat Cioloş.

Liderul PLUS spus că propunerile făcute de prim-ministrul Viorica Dăncilă pentru funcţia de comisar european nu sunt asumate şi că încă există timp de revizuire a acestora.

„Nu am văzut nicio propunere asumată de Guvernul României pentru comisar european. Deocamdată, am auzit doar de nume vehiculate în spaţiul public. Eu i-am explicat doamnei Dăncilă că în mod clar vor exista foarte multe semne de întrebare referitoare la această candidatură. Încă mai are posibilitatea, doamna Dăncilă, să revină asupra acestei decizii şi să facă o propunere decentă.'', a adăugat Dacian Cioloş.

„Îi cer doamnei Dăncilă să dea dovadă de responsabilitate să nu pună România în situaţia penibilă de a avea un canditat respins în cadrul Parlamentului'', a completat şi liderul USR, Dan Barna.

Cei doi lideri ai alianţei USR-PLUS consideră că obiectivele României pentru funcţii europene ar trebui să fie unele mai înalte, însă această decizie a premierului, de a propune un candidat urmărit penal împiedică aceste lucruri.

„În loc să vorbim şi să ne punem întrebarea de ce nu a candidat România şi de ce nu a pus un candidat solid pentru o poziţie de vicepreşedinte al Parlamentului European, dat fiind faptul că România este o ţară de Est, şi că estul nu are foarte multe poziţii la vârf, este printre primele şase-şapte ţări ca pondere, noi discutăm dacă va fi respins candidatul României. Lucrurile acestea pot fi evitate, dar doamna Dăncilă trebuie să îşi asume responsabilitatea.'', a conchis Cioloş.

Dan Nica şi Rovana Plumb sunt propunerile Guvernului PSD pentru funcţia de comisar european. Rovana Plumb şi Dan Nica au fost aleşi europarlamentari pe listele PSD. Ei fac parte din formaţiunea politică europeană a Socialiştilor şi Democraţilor, a doua ca reprezentare în Parlamentul European.