„Mulţi dintre noi nu au avut de-a face până acum cu administraţia publică, dar îşi doresc să se implice în viitor, iar PLUS îşi asumă susţinerea lor. Am lansat platforma prin care membrii PLUS îşi pot manifesta intenţia de a candida la funcţii publice locale în cadrul alegerilor din 2020. Vrem să încurajăm cât mai mulţi membri PLUS competenţi, cărora le pasă de comunităţile în care trăiesc, precum şi membrii PLUS care trăiesc în diaspora, dar vor să se întoarcă şi să contribuie la dezvoltarea oraşelor şi satelor din care au plecat, să candideze. Le vom da o mână de ajutor în ceea ce priveşte pregătirea candidaturilor, pentru a putea fi selectaţi mai apoi candidaţi comuni ai Alianţei USR PLUS”, a scris Dacian Cioloş, pe Facebook.

El a adăugat că „şcoala PLUS” va avea cursuri de pregătire şi familiarizare cu responsabilităţile unui ales local.

„Am organizat partidul la bază în comunităţi locale tocmai pentru a fi cât mai aproape de cetăţeni, pentru care vrem să facem politică altfel. Pe această platformă se poate înscrie orice membru PLUS. Începând cu această toamnă, Şcoala PLUS va propune cursuri de pregătire şi familiarizare cu responsabilităţile unui ales local pentru ca cei interesaţi să candideze să înveţe cât mai multe despre administraţia publică locală. Cei care au înţeles că e nevoie de implicarea lor pentru a duce la bun sfârşit ceea ce ne-am propus au acum ocazia de a se înscrie pe platformă. PLUS a fost gândit ca un partid mare, puternic, iar pentru asta e nevoie de susţinerea şi de implicarea voastră, a tuturor, inclusiv prin candidaturile voastre la viitoarele alegeri local”, a adăugat Cioloş.