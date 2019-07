Astfel, Dacian Cioloş i-a candidatei pentru preşedinţia Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, o scrisoare deschisă ca urmare a discuţiei de ieri cu eurodeputaţii noului grup din care face parte şi Alianţa USR-PLUS, potrivit unui comunicat de presă remis, joi, MEDIAFAX.

În numele eurodeputaţilor grupului Înnoim Europa, Dacian Cioloş apreciază faptul că Ursula von Der Leyen susţine Conferinţa despre viitorul Europei propusă de grup şi echilibrul de gen în posturile de conducere ale Comisiei Europene dar evidenţiază şi elementele care nu au fost pe deplin clarificate în întâlnirea de ieri cu eurodeputaţii noului grup.

Potrivit sursei citate, pentru ca grupul să-i poată oferi susţinere pentru votul din Parlamentul European, Ursula Von Der Leyen trebuie să răspundă mai concret la câteva întrebări esenţiale din perspectiva valorilor şi pe care Renew Europe le apără:

„Statul de drept. Este nevoie de un angajament fără ambiguităţi al viitorului preşedinte a Comisiei referitor la instituirea unui mecanism similar MCV în toate statele europene.

Alegerea comisarilor. Viitorii comisari europeni trebuie să aibă o experienţă politică solidă, competenţe dovedite şi să fie aleşi în aşa fel încât să existe un echilibru geografic pentru portofoliile cheie din viitoarea Comisie.

Conferinţa depre viitorul Europei. Este nevoie, dincolo de susţinerea generală a Conferinţei, de exprimarea unui punct de vedere mai aplicat al candidatei despre cum ar trebui să funcţioneze şi care ar trebui să fie rezultatele acesteii comisii”, arată comunicatul de presă.

Redăm integral scrisoarea adresată de Dacian Cioloş, liderul grupului Înnoim Europa:

„Dragă doamnă Von Der Leyen,

Am vrea să vă mulţumim pentru schimbul de opinii de ieri cu grupul Înnoim Europa asupra priorităţilor şi angajamentele luate ca preşedinte desemnat al Comisiei Europene. În acest context, am dori să salutăm reacţia dvs pozitivă la a ţine o Conferinţă despre Viitorul Europei. De asemenea, salutăm angajamentul dvs. ferm referitor la egalitate de gen în cadrul Comisiei şi în particular a preşedintelui acesteia.

Cetăţenii europeni se aşteaptă la o Europă mai bună, o Europă care face lucrurile diferit şi grupul Înnoim Europa va căuta cele mai bune căi pentru atingerea acestui obiectiv. Sunt pregătiţi să ne investim toată energie şi eforturile pentru a înnoii Europa şi ne aşteptăm la acelaşi lucru din partea Comisiei Europene.

De aceea, urmare a întâlnirii cu grupul nostru ieri, avem o serie de chestiuni care vor duce clar la sprijinul nostru ca posibil preşedinte al Comisiei Europene.

În primul rând, statul de drept este o piatră de temelie pentru stabilitatea şi prosperitatea UE. Fapt pentru care insistăm asupra unui angajament foarte clar de a activa un mecanism european legat de statul de drept care să asigure că valorile şi principiile noastre fundamentale sunt respectate de toate statele membre. Un astfel de mecanism trebuie să includă un regim de sancţionare, care să aibă la bază experţi independenţi şi o revizuire a tututor statelor membre, care să rezolve toate posibilele breşe în respectarea valorilro prevăzute în articolul 2 al Tratatului Uniunii Europene. Vom fi parte doar a unei majorităţi care vă va susţine dacă are la bază valorile europene, valori care pentru noi nu sunt negociabile.

În al doilea rând, dincolo de acordul dvs general asupra Conferinţei asupra Viitorului Europei, solicităm claritate asupra felului în care vedeţi funcţionarea acestei conferinţe şi care credeţi că ar trebui să fie rezultatul. După cum veţi aprecia şi dvs, credem că o astfel de conferinţă ar trebui să fie înainte de toate o evaluare a democraţiei statelor europene şi să oferiţi un nou sistem care să îl înlocuiască pe cel clar nesatisfăcător «Spitzenkandidat» cu un alt mecanism care poate fi validat prin votul tuturor cetăţenilor UE. Credem, de asemenea că o Conferinţă pentru Europa ar trebui să trateze şi chestiuni mai largi care îi preocupă pe cetăţeni.

În al treilea rând, ne aşteptam să nu existe diferenţe de statut între cei doi vicepreşedinţi ai Comisiei, dl. Frans Timmermans şi d-na Margrethe Vestager. Ca să fie clar, doamna Margrethe Vestager ar trebui să fie pe picior de egalitate cu dl. Frans Timmermans, cu o puternică răspundere politică, cu putere de decizie şi un portofoliu solid. Aceasta a fost parte din angajamentul Consiliului şi orice abatere de la acest lucru este inacceptabilă pentru grupul Înnoim Europa.

Toate aceste puncte mai sus menţionate sunt cumulative şi vom avea nevoie de angajamentul dvs. pe fiecare în parte.

Vrem să subliniem că pentru Reînnoim Europa nu poate fi niciun status quo cu privire la probleme legate de mediu. Este esenţial ca reprezentanţii Comisiei să aibă o agenda foarte ambiţioasă pentru a produce schimbări semnificative cu privire la reducerea emisiilor. Credem că, până în 2030, ar trebui să ajungem la o reducere cu cel puţin 55% a emisiilor comparativ cu nivelurile din 1990. Un angajament în această privinţă va fi foarte important.

De asemenea credem că inovarea şi piaţa unică sunt importante. Ne aşteptăm la un angajamennt pentru o economie digitală europeană genuină, acolo unde suntem în mod semnificativ în urma faţă de alţi competitori.

Legat de schimb, credem că trebuie să avem acorduri ambiţioase şi multilaterale cu partenerii noştri, dar ca acest acorduri să includă clauze legate de standardele de climă şi mediu, de scopuri economice şi sociale.

Totodată vă rugăm să vă luaţi angajamentul să iniţiaţi la Comisie legislaţie în vedere adoptării fiecărui raport legislativ.

Pentru a avea o Comisie eficientă este esenţia pentru grupul nostru să avem o politică solidă, comisari cu experienţă şi competenţi. Dorim să vedem un angajament puternic din partea dvs. că reprezentanţii Colegiului Comisarilor vor fi cei care vor da direcţia politică şi nu administraţia. Avem de asemenea nevoie de un angajament clar că veţi lucra pentru a face administrarea Comisiei mai transparentă, mai puţin birocratică şi mai echilibrată, nu doar la nivel de proceduri, cât şi când vine vorba despre controlul asupra joburilor administrative de top.

Suntem încrezători că vă veţi adresa punctelor pe care le-am ridicat, astfel încât să demarăm un program pentru reînnoirea Uniunii Europene”.

Conferinţa preşedinţilor a celor şapte grupuri politice din Parlamentul European va dezbate şi vota propunerea Consiliului European pentru preşedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, săptămâna viitoare, marţi, pe 16 iulie.