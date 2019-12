„Am vorbit şi despre dorinţa USR ca bugetul să fie construit în zona unui deficit de 3%. Ideea că putem merge mai departe fără restructurarea institutuţiilor statului, câte investiţii PNDL nu există. A păstra deficitul la 3% nu e doar un angajemnt pe plan european. E o miză de a nu intra într-o logică a dobânzilor”, a declarat Dan Barna, joi, la Parlament.

Întrebat ce răspuns i-a oferit şeful Executivului, Barna a spus: „Orban a zis că e foarte greu să rămână în zona deficitului de 3%. Haideţi să vedem dacă premierul îşi va angaja răspunderea pe această lege şi în funcţie de aceasta vom vedea paşii de urmat”.

Despre amenamentele depuse de USR, liderul partidului a precizat că nu a discutat specific cu Ludovic Orban.

„Pentru aceste amendamente depuse azi dimineaţă nu am discuta specific despre amendamente. Am vorbit despre legea plafoanelor, de acel deficit de 3%, pe amendamentele la Legea bugetului de stat nu am discutat”, a explicat Barna.

El a mai anunţat că o temă a fost şi organizarea alegerilor anticipate, precum şi calendarul pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 2020.

„Am discutat despre perspectiva anticipatelor, care e un subiect care poate fi detaliat anul viitor, după ce vom avea şi un buget. Am discutat despre calendarul adoptării bugetului. I-am spus clar lui orban că bugetul trebuie dezbătut în Parlament. Ar deschide calea unui precedent periculos. Ţinem foarte mult ca principiul dezbaterii în comisii şi Parlament să fie respectat”, a mai afirmat Dan Barna.

Referitor la OUG 51, el a precizat că situaţia este mai complicată.

„La transportul elevilor, dacă vorbim de OUG 51 situaţia e mai complicată, pentru că tehnic avem un text care propunerea respingerii OUG, pe de altă parte s-au propus bucăţi de text”, a conchis Barna.

Preşedintele USR a avut o întâlnire la Guvern joi dimineaţă cu premierul Ludovic Orban.

Bugetul pentru 2020 va fi prezentat în Parlament între 15 şi 20 decembrie, a anunţat, luni, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu. El a spus că bugetul este construit pe un deficit de 3,5% din PIB.

Guvernul şi-a asumat răspunderea, în şedinţa de marţi, pentru modificarea Legilor Justiţiei, abrogarea OUG 51 privind transportul judeţean care bloca decontarea transportului pentru elevi şi legea plafoanelor bugetare pentru anul viitor, în vederea adoptării ulterioare a Legii bugetului pe 2020.

Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc, joi, în plen de reunit, începând cu ora 12.00 în trei şedinţe succesive, pentru cele trei proiecte pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea.