„Foarte frumoasă poza cu mine şi cu Ponta, dar cred că are nevoie şi de un context mai clar pentru a nu mai genera titluri fake news. Sunt zilele astea la Bruxelles pentru discuţiile pe marginea formării noului grup En Marche - ALDE - USR PLUS. M-am întâlnit cu Victor Ponta care era şi el aici şi am avut o discuţie 15 minute în care i-am cerut sa susţină moţiunea de cenzură şi Pro România sa îl susţină pe Peter Eckstein Kovacs ca Avocat al Poporului”, a scris Dan Barna pe Facebook.

El a mai scris că întâlnirea ar fi trebuit să aibă loc la Parlament, dar a avut loc în contextul în care ambii politicieni se aflau la Bruxelles.

„Da, am discutat despre aceste subiecte pentru că sunt două teme pentru care avem nevoie de toate voturile Opoziţiei şi este normal să vorbim între noi. Nu am negociat, nu am făcut şi desfăcut guverne, nu am vândut pielea ursului din pădure. I-am spus ca e de dorit ca poziţia anti PSD pe care o declară public trebuie urmată şi de nişte fapte (şi voturi) concrete. A fost o discuţie firească, una care ar fi trebuit să se desfăşoare în Parlament, dar pentru că eram amândoi aici, a avut loc la Bruxelles. Cam atât de pe frontul de Vest”, a mai scris Dan Barna.

De asemenea, Victor Ponta a scris şi el pe Facebook că a participat la Bruxelles la discuţii oficiale cu reprezentanţii Grupului Social Democrat si cu cei ai noului grup format din liberali, democraţi şi partidul „En Marche” din Franţa.

„1. Azi am participat la Bruxelles la discuţiile oficiale cu reprezentanţii Grupului Social Democrat şi cu cei ai Noului Grup ProEuropa format din Liberali, Democrati şi En Marche

2. Am mulţumit ambelor Grupuri pentru invitaţia de a activa în cadrul acestor două familii politice europene importante. Urmează să decidem în cel mai scurt timp ce este mai bine pentru România şi pentru ProRomânia

3. Adevaraţii securişti au arătat la televizor o poză de la o cafenea din interiorul Parlamentului European în care mă aflam alături de liderul USR Dan Barna / fac precizarea că exact la aceeaşi masă am avut discuţii cu mulţi alţi reprezentanţi ai PSD şi PNL dar securiştii au dat doar poza cu Barna / indiferent de propagandă şi minciuni noi considerăm că în Europa suntem toţi români şi trebuie să luptăm împreună pentru binele României! Bine că suntem în Europa unde oamenii au dialog - nu în Uniunea Sovietică unde se cred unii!

Ps - daca vreţi poze «picante» vă dau eu poza din momentul în care m-am întâlnit cu Traian Basescu la intrarea în Parlamentul European! Este chiar haioasă! Vreţi Securiştilor?”, a scris Victor Ponta, miercuri, pe Facebook.

În spaţiul public a apărut o fotografie cu Dan Barna şi Victor Ponta.

Foto: Hepta