„Nu îmi dau demisia pentru că aş fi un politician laş dacă aş face asta, pentru că Alianţa a avut succes cu fiecare demers pe care l-a avut până acum. E prima dată când avem, să spunem, un pas înapoi. Ori dacă aşi fi genul acela de politician care zice la prima dificultate «vă mulţumesc. Eu am încercat. Plec acasă. Vă doresc succes» ar fi ca şi mi-aş bate joc de 1,4 milioane de oameni care mi-au acordat încrederea. Din această perspectivă vom avea chiar în această seară o discuţie cu Comitetul politic al partidului, cu liderii filialelor din ţară. Vom face o analiză. Vom vedea care sunt paşii de urmat pe mai departe. Miza sunt alegerile locale şi bineînţeles guvernarea pe care apoi trebuie să o construim”, a afirmat Dan Barna, luni seara la Digi 24, întrebat dacă se aşteaptă ca cei din USR să îl dea la o parte sau dacă îşi va da demisia.

Chestionat despre un posibil Congres pe care să îl ceară colegii de partid pentru schimbarea lui ca preşedinte al USR, Dan Barna a spus că în cazul în care vor dori acest lucru, atunci va face un pas în spate.

„Instrumente statutare există şi nu o să mă agăţ de funcţie, pentru că miza este să schimbăm într-adevăr România. Dacă vor considera colegii mei că soluţia este ca Dan Barna să se retragă, pentru ca Alianţa să aibă într-adevăr succesul pe care nu l-am furnizat eu acum, nu văd nicio problemă să fac asta. Doar că în momentul acesta consider că această campanie şi-a atins nişte limite dincolo de care, în contextul dat, în care am fost singurul candidat atacat structurat în toată perioada de campanie, sunt nişte limite pe care le-am atins. Că se putea mai bine, asta fără îndoială. Felul în care am înţeles să fac această campanie mi-l asum. Vom vedea ce paşi vor urma”, a explicat Dan Barna.

Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, luni, rezultate parţiale oficiale, după numărarea a voturilor din 99,9% din secţii, că actualul preşedinte Klaus Iohannis a obţinut 37,49% din voturi, iar Viorica Dăncilă 22,69%. Dan Barna este pe locul al treilea, cu 14,7%.