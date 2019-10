„Văd de câteva zile multă emoţie şi multă isterie, multă frustrare şi multă revoltă. O exacerbare de reacţii şi de limbaj din toate direcţiile. Evident că asta s-a dorit. Nu le încurajez pe niciuna şi fac apel din nou la calm şi raţiune. Lucrurile sunt mult mai simple decât se încearcă să fie prezentate. E dreptul fiecărui jurnalist deci şi a jurnalistilor de la Rise să producă material de presă şi dispună asupra folosirii după propriile credinţe şi valori. Nimeni nu are dreptul să conteste asta. E datoria instituţiilor publice cu atribuţii de control şi a instanţelor de judecată să aprecieze fapte şi să pronunţe decizii. Am fost şi voi fi la fel de deschis asupra oricărui aspect al muncii mele de 20 de ani în domeniul consultanţei pentru că nu am nimic de ascuns. Mă doare însă să văd membri ai familiei şi oameni grozavi şi oneşti, alături de care am muncit peste 10 ani şi alături de care aş merge până la capătul lumii, cum sunt afectaţi şi suferă pentru că sunt batjocoriţi din cauză că: <aşa e în campania electorală>”, a scris pe Facebook Dan Barna.

El opiniează că îi este foarte clar că obiectivul campaniei pe care PSD o desfăşoară împotriva sa este să îl înfăţişeze ca pe un politician cu probleme cu legea ”asemeni lor”.

”Au început cu contractele cu statul, apoi cu paginile fake pe Facebook, iar acum folosesc articolul Rise ca să implice DLAF - un organism aflat în coordonarea directă a contracandidatei mele, Viorica Dăncilă. Dar finalul nu este aici. S-a ieşit din dezbaterea asupra unei anchete jurnalistice legitime. Intuiesc acum că următorul pas al campaniei lor este să mă ducă la DNA. Doar că eu am multă încredere în DNA, o instituţie care, fără a fi perfectă, şi-a demonstrat de multe ori profesionalismul şi independenţa. De aceea solicit DLAF să trimită de urgenţă documentele la DNA pentru că ştim că asta e comanda politică pe care au primit-o”, a adăugat Barna.

El menţionează că nu sunt nereguli în acele proiecte, că a răspuns deschis tuturor întrebărilor, atât jurnaliştilor de la Rise, cât şi colegilor din USR şi tuturor celor care au solicitat detalii despre acest subiect.

”Mai multe autorităţi de monitorizare le-au verificat de-a lungul timpului, vreau să o facă şi DNA în a cărei imparţialitate cred. Dar cum pot să cred în corectitudinea DLAF de care se ocupă, azi, Toni Greblă, omul de incredere al lui Liviu Dragnea? Instituţie condusă de Andrei Chendi, suporterul lui Dragnea, cel care s-a angajat în 2014, printr-un protocol, să-l informeze când deschide vreun control? S-ar da în lături de la comenzi subordonaţii lui Dăncilă, dintr-un guvern al cărui ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a ordonat companiei de stat TAROM să ţină avioanele la sol în ziua moţiunii, ca să nu ajungă parlamentarii opoziţiei la vot? Aşadar, cer guvernului, premierului demis şi DLAF să înceteze circul. La fel tuturor actorilor politici care instrumentează această mizerabilă campanie. Cel mai simplu e să trimită informaţiile către DNA, una dintre instituţiile care nu sunt controlate politic. PSD încearcă o ultimă manevră murdară ca să intre în turul doi al prezidenţialelor, ceea ce convine de minune sistemului actual. Le garantez că nu se va întâmpla”, a mai afirmat Dan Barna.

El a făcut un apel către colegii săi de partid şi susţinători să nu mai atace jurnaliştii de la Rise.

”Nu Rise este adversarul, ci vechea clasă politică şi partidele care încearcă să blocheze oameni noi să candideze. Un prieten din copilărie mi-a trimis aseară acest mesaj: <Salut. Stiu ca ai multe pe cap acum. O intrebare directă la care astept un raspuns din 2.litere: Dacă eu as fi Barna si tu _ _ _n, m-ai susţine cu inima curată? Atât vreau să ştiu.> I-am răspuns <Da. 100%>. Asta vreau să vă spun şi vouă, tuturor”, a conchis preşedintele USR.

Proiectele de incluziune socială pe bani europeni, care implică firma lui Dan Barna, sunt verificate de către Departamentul pentru luptă antifraudă (DLAF), potrivit unui răspuns al instituţiei. În replică, USR a transmis că proiectele au mai fost investigate o dată, nefiind găsite nereguli.

Rise Project a publicat, marţi, un articol în care acuză firma lui Dan Barna că multe proiecte au eşuat, iar pe liderul USR, că ar fi ”supervizorul senin al unor fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE”. În replică, liderul USR Dan Barna a sugerat că articolul apărut pe Rise Project are legătură cu candidatura sa la alegerile prezidenţiale.