„Subiectul fuziunii a existat încă din momentul în care am pornit această alianţă politică. Am făcut această alianţă tocmai ca alternativă. USR a venit cu ideea fuziunii încă din primul moment. Colegii de la PLUS au spus să mai aşteptăm, să lucrăm mai întâi prin mecanismul acesta de alianţe. Dacă reluăm şi vineri vom avea o şedinţă cu colegii de la PLUS tocmai pentru a vedea ce modalităţi găsim pentru ca alianţa să funcţioneze pe mai departe, în perspectiva alegerilor locale care sunt o mare provocare”, a afirmat Dan Barna, luni seara la Digi 24.

Dan Barna a adăugat că este o ştire falsă informaţia potrivit căreia va fi o alianţă pentru alegerile locale cu şefi doar de la PLUS, nu şi de la USR.

„E un fake news simpatic, pentru că alianţa este condusă în momentul acesta de mine şi de Dacian Cioloş. Nu există un şef sau nişte şefi care conduc ei alianţa. Alianţa există deja, iar după fuziune, evident dacă ajungem acolo, şi este un obiectiv dezirabil zic eu, va fi o negociere foarte firească, adică nu văd o problemă din perspectiva asta”, a conchis Barna.