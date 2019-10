„Există diverse nemulţumiri legate de una sau alta dintre nominalizări, însă dacă ne uităm la toate voturile pe care USR şi le-a asumat în Parlament, vedem că am fost mereu consecvenţi şi ne-am respectat cuvântul dat. Avem un acord politic agreat cu premierul desemnat. Vom susţine învestitura acestui Guvern. Dacă sunt obiecţiuni le vom discuta în comisii. E important ca premierul desemnat Orban să asigure majoritatea necesară. Poziţia USR este una tranşantă”, a spus Dan Barna, întrebat dacă toţi parlamentarii USR vor vota Guvernul Orban, indiferent de nemulţumirile din partid.

Liderul USR a anunţat că luni formaţiunea pe care o conduce va semna acordul politic cu premierul desemnat Ludovic Orban.

„Am încredere în premierul desemnat că va general majoritatea necesară pentru a avea învestirea acestui Guvern. Am fost mereu consecvenţi pe poziţiile pe care ni le-am asumat. Avem un acord politic, probabil luni va fi semnarea formală a acestui acord cu premierul desemnat, prin care vom susţine învestitura acestui Guvern, pentru că e important să scăpăm de Guvernul Dăncilă, alegerile prezidenţiale să fie organizate de o guvernare legitimă. Sper ca mâine Birourile Permanente Reunite să decidă ca votul pe viitorul Guvern să aibă loc în această săptămână, marţi sau miercuri, nu cum aflăm că ar urma să fie împinse în săptămâna dinainte de alegeri, ca printr-un joc de cvorum să rămânem cu Guvernul Dăncilă. Ar fi pur şi simplu o dovadă în plus că Parlamentul nu vrea să îşi respecte propriul vot. Vom susţine ca de săptămâna viitoare să avem o nouă guvernare”, a adăugat Barna, în cadrul unei conferinţe de presă , la Braşov.

Şi liderul PLUS Dacian Cioloş a afirmat că Parlamentul trebuie să dea dovadă de credibilitate, după ce a demis Guvernul Dăncilă.

„Cred că e în interesul tuturor politicienilor care au semnat moţiunea de cenzură să transmită semnalul că vor cu adevărat schimbarea Guvernului Dăncilă şi că acesta, după ce a picat la moţiune, nu mai are legitimitatea şi nu mai are cum să organizeze alegerile prezidenţiale. Ar fi păcat să lansăm tot felul de speculaţii legate de ce am făcut o majoritate să dăm jos Guvernul Dăncilă, dar Guvernul rămâne în continuare să organizeze alegerile prezidenţiale”, a spus Dacian Cioloş.

Luni au loc Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, care vor stabili când vor fi audierile în comisii pentru miniştrii desemnaţi şi votul de încredere în plen.

Ludovic Orban a propus ca Birourile Permanente Reunite să aibă loc luni, audierea miniştrilor desemnaţi marţi, iar votul de învestitură în Plenul reunit să fie miercuri.