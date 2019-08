Dan Voiculescu vine cu propunerea readucerii acasă a românilor din diaspora.



„Tragedia de la Caracal demonstrează existenţa unei lungi serii de vulnerabilităţi ale instituţiilor şi societăţii româneşti, de la ineficienţa sistemului 112 şi incompetenţa stupefiantă a unor funcţionari, până la impulsul grotesc al unor politicieni de a exploata momentul pentru a obţine capital electoral (spre exemplu, impostura lacrimilor false, stoarse ridicol de Băsescu Traian, jigneşte inteligenţa şi sensibilitatea unei întregi naţiuni).



Dar, dincolo de toate, situaţia fetei dispărute în timpul unui drum “cu ocazia” pentru a ridica banii primiţi de la părinţi, din străinătate, subliniază o altă rană profundă: fragilitatea a sute de mii de familii din România, ai căror membri sunt despărţiţi. Sute de mii de copii români au rămas în grija unor prieteni sau rude după ce părinţii au plecat din ţară pentru a le asigura un viitor mai sigur”, scrie Voiculescu pe blog.



„Oameni buni, cinstiţi, muncitori aleargă prin toată Europa pentru a trimite bani acasă. Dar anii trec, iar distanţa afectează relaţiile dintre membrii familiei. Şi toată lumea pierde: copii, părinţi, întreaga societate. Iar viitorul “mai sigur” se îndepărtează constant.



Înţelegând această realitate, consider că, în loc de acuze reciproce, cu iz electoral, şi lacrimi false, cu iz etilic, România are nevoie de o strategie serioasă, asumată consensual de toate forţele politice, pentru a asigura reîntregirea familiilor propriilor cetăţeni.



Printre altele, un astfel de proiect ar putea institui un ajutor financiar de “reinstalare” şi facilităţi fiscale motivante pentru cei care se întorc acasă. Am convingerea că resursele investite în românii harnici, competenţi, cu mentalitate europeană, s-ar întoarce înzecit în bugetul public, în beneficiul întregii societăţi româneşti”, a conchis Voiculescu.