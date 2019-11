Viorica Dăncilă a declarat despre contracandidatul ei, Klaus Iohannis, că acesta este un preşedinte care vrea să acapareze toată puterea în statul român şi respinge un dialog deschis cu presa, dorindu-şi doar "guvernul meu şi parlamentul meu".

"„Ce a făcut (n..r.: Iohannis) pentru români, ca să îi aducă acasă? Pentru că românii s-au săturat de lozinci, vor lucruri concrete.Ce a făcut Guvernul? Am implementat Guvernul Start Up Diaspora. Am implementat programe în agricultură şi 1.600 de români s-au implicat în programul pentru tomate. Am facilitat votul pentru românii din Diaspora, şi astfel poate vota timp de 3 zile. Am acordat manuale şcolare, de burse. Ce a făcut Klaus Iohannis? Nu a avut nici măcar o deplasare dedicat românilor din Diaspora. Chiar dacă s-a deplasat în State, unde avem cei mai mulţi români, nu s-a întâlnit cu ăştia, nu a vorbit despre ce o să facă pentru ca ei să vină în ţară. Sunt foarte multe lucruri de spus despre modul în care s-a raportat la România şi români, despre ură, dezbinare, despre <<Guvernul meu, Parlamentul meu, comisatul meu>> despre un preşedinte care vrea să acapareze toată puterea în statul român. Despre un preşedinte care nu a avut un dialog deschis cu presa, sau care nu a acordat nici măcar un interviu. Vedem un preşedinte cu abordare extremistă, care nu înţelege că preşedintele nu este al unui partid politic, e preşedinte al tuturor românilor", a declarat Dăncilă.

După dezbaterea din Parlament, Viorica Dăncilă a declarat la Antena 3 că l-a citat pe Klaus Iohannis care ar fi folosit termenul „ăştia”, pentru desemnarea românilor din Diaspora: „Dacă s-a înţeles greşit, îmi cer scuze”, a declarat Viorica Dăncilă.