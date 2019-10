”Nu (i-am promis lui Călin Popescu Tăriceanu că va fi candidatul PSD-ALDE - nr). Am avut o discuţie cu dl. Tăriceanu referitoare la candidatura la prezidenţiale din partea PSD. Am fost foarte sinceră cu dl. Tăriceanu şi i-am spus că decizia va fi în cadrul partidului, vom vedea care e situaţia, dar de fiecare dată acest partid a mers cu candidatul propriu. După europarlamentare, în care noi am avut un scor mic, a fost foarte greu să iei o decizie să mergi cu candidat din afara partidului. Partidul trebuie să se ridice, să ajungă la scordul pe care l-a avut. Nu cred că organizaţiile din teritoriu s-ar fi implicat şi s-ar fi organizat foarte bine dacă aveam candidat din afara partidului”, a declarat Viorica Dăncilă.

Ea a mai spus că a supus la vot în CEx dacă PSD merge cu un candidat din afara partidului sau din interior şi că a fost o singură abţinere.

”Toţi au susţinut un candidat din interiorul partidului, având în vedere că prezidenţialele sunt alegeri care vor influenţa votul la locale şi parlamentare de anul viitor. Poate că înţelegeam dacă pleca din coaliţia cu PSD şi va candida din partea ALDE, dar nu înţeleg de ce a plecat din PSD şi a venit cu alt candidat”, a adăugat liderul PSD.

Ea a reamintit că membri ai ALDE au ales să susţină guvernul.

”Nu înţeleg de ce domnul Tăriceanu a luat această decizie”, a mai spus Dăncilă.

Dăncilă a admis că au fost discuţii în acest sens între Călin Popescu Tăriceanu şi Liviu Dragnea.

”Ştiu că au fost discuţii, dar nu pot să spun că a fost ceva concret stabilit. Ştiu că a discutat cu dl Dragnea, nu am participat la acea discuţie, am vorbit după. Nu puteam să vin şi să spun organizaţiilor din teritoriu „mergem cu domnul Tăriceanu”. Am supus la vot această chestiune. Eu spun din opiniile colegilor. Da, poate intram în turul doi cu dl Tăriceanu, nu ştiam care e scorul partidului, cât se vor implica organizaţiile. Nu aveam certitudinea că toate organizaţiile din teritoriu se vor organiza şi vor face treaba aşa cum trebuie. Eu văd alegerile prezidenţiale alegeri pe care PSD le câştigă”, a completat Viorica Dăncilă.