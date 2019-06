„Nu am discutat încă cu domnul preşedinte (despre decizia de remaniere-n.red.). Am să sun. Am avut o discuţie ieri (miercuri-n.red.) cu domnul preşedinte. Am vorbit despre fiecare candidat în parte, am motivat propunerile şi acum aştept de la preşedinte să vină cu un răspuns pentru cele trei portofolii, interimatele care expiră mâine (vineri-n.red.). Am discutat cu domnul preşedinte despre fiecare propunere, am spus de ce am făcut aceste propuneri, faptul că îmi doresc să avem în Guvern oameni cu performanţă", a declarat, în Parlament, Viorica Dăncilă, preşedintele interimar al PSD.

Aceasta a spus că PSD va lua o decizie privind postul de vicepremier pe probleme economice, care se va vacanta în urma plecării lui Viorel Ştefan la Curtea de Conturi Europeană.

În cazul refuzului deja exprimat de preşedintele Klaus Iohannis faţă de propunerea de a-l numi pe Titus Corlăţean pe postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice, prim-ministrul Dăncilă a spus că aşteaptă un răspuns oficial.

„Deciziile le luăm în forurile statutare ale partidului, însă aşteptăm un răspuns oficial pentru a lua o decizie", a declarat şeful Executivului.

Viorica Dăncilă a afirmat că a mai discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre rezultatele preşedinţiei rotative a României la Consiliul UE, pe care şeful statului le-a apreciat.

Premierul Viorica Dăncilă a discutat, joi, într-o şedinţă a coaliţiei PSD-ALDE, la Parlament, cu Marcel Ciolacu şi Călin Popescu Tăriceanu, despre remanierile guvernamentale, dar şi despre pactul propus de Klaus Iohannis pentru consolidatea parcursului european al României. La discuţii au participat preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, dar şi purtătorul de cuvânt al PSD, Mihai Fifor, purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian şi preşedintele executiv al PSD, Paul Stănescu.

PSD a stabilit în CEx, săptămâna trecută, noile propuneri pentru ministere. Astfel, pentru portofoliul de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a fost propus Titus Corlăţean, diplomat de carieră, pentru Ministerul Justiţiei, Ana Birchall, cu specializări aprofundate în domeniul juridic, pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost propusă Roxana Mînzatu, cu o experienţă de 15 ani în domeniul afacerilor şi fondurilor europene, iar pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost nominalizată Natalia Intotero, care a mai deţinut acest portofoliu. În schimb, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că nu îl va numi pe Titus Corlăţean vicepremier, aşa cum a cerut PSD, numindu-l „artizanul catastrofei de la alegerile din 2014”. Referitor la ceilalţi trei miniştri propuşi de PSD, şeful statului a declarat, marţi la Cotroceni, că va lua o decizie în zilele următoare.

În contextul remanierii, preşedintele executiv al PSD, Paul Stănescu, a declarat că probabil partidul va veni cu o remaniere mai amplă după moţiunea de cenzură. Social-democratul a precizat că, la CEx de vineri, va fi făcută o analiză „cu cărţile pe masă” referitoare la rezultatul la europarlamentare.