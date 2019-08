„Nu pot să ştiu ce face domnul preşedinte Iohannis. Am avut destule blocaje din partea domniei sale, este posibil să avem blocaje şi în continuare. Am discutat cu domnul preşedinte, l-am anunţat că am trimis propunerile către Cotroceni”, a afirmat Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD.

CEx a stabilit, vineri, ca Dana Gîrbovan să fie propusă la Ministerul Justiţiei, Mihai Fifor la conducerea MAI, iar senatorul Şerban Valeca la portofoliul Educaţie, Ana Birchall vicepremier pentru parteneriate, iar Iulian Iancu vicepremier pe probleme economice, a anunţat preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă.

Şeful Executivului a explicat că vrea la Ministerul Justiţiei pe cineva din rândul magistraţilor, neînregimentat politic.

Dana Gîrbovan a anunţat pe Facebook că şi-a depus demisia pentru că i se pare un gest firesc, astfel încât procedura de numire a sa în funcţia de ministru al Justiţiei să fie iniţiată.

De asemenea, membrii Secţiei pentru judecători din cadrul CSM au decis, luni, într-o şedinţă care a durat 30 de secunde, să aprobe demisia din magistratură a Danei Gîrbovan. Propunerea ajunge la preşedintele Klaus Iohannis.