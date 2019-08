„Am văzut laşitatea domnului Tăriceanu, am văzut minciunile domnului Ponta, am văzut plângerile penale din partea domnului Orban şi jignirile domnului Barna. Am văzut încă o dată atacurile domnului Iohannis. Înţeleg că trebuie să mă lupt cu toţi aceşti bărbaţi de stat ai României care nu au înţeles că lupta politică e pe proiecte şi nu pe cine ţipă sau jigneşte mai tare”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o declaraţie de presă susţinută miercuri la Palatul Victoria.

Dăncilă a adăugat că dacă aceşti politicieni se poziţionează împotriva unui singur om, atunci ea trebuie să aibă românii, femeile din această ţară de partea ei şi toţi oamenii care nu mai acceptă astfel de jigniri şi comportamente.

„Dacă toţi aceşti oameni politici care conduc acest stat şi care au putere în partidele lor se poziţionează împotriva unui singur om, înseamnă că eu de partea mea trebuie să am românii, femeile din această ţară, toţi oamenii de bine care nu vor mai accepta vreodată astfel de cuvinte şi comportamente şi care vor echilibru, consens şi oameni responsabili în funcţiile de conducere ale statului. Ne vom duce cu demnitate mandatul până la capăt şi vom avea curajul să ne uităm în ochii românilor pentru că nu am luat niciodată vreo măsură împotriva lor”, a conchis şeful Executivului.

ALDE a stabilit, luni, ieşirea de la guvernare şi alianţa cu Pro România. Cele două partide au decis să îl susţină pe Mircea Diaconu candidat independent la prezidenţiale. În afară de Ramona Mănescu, toţi miniştrii ALDE au demisionat din funcţie.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri, că respinge integral remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă, precizând că propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. Şeful statului a mai spus că actualul Guvern are nevoie de o confirmare în Parlament şi solicită declanşarea procedurii în acest sens.

În cazul în care noul Executivul nu va trece de Parlament, Iohannis susţine că există soluţii constituţionale pentru a nu intra într-o criză profundă.