„De asemenea, vreau să menţionez faptul că am vorbit despre situaţia Guvernului la acest moment şi am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem în Parlament. Am subliniat de multe ori că nu ne este teamă. Vom merge în Parlament astfel încât să obţinem votul de încredere. Vreau să subliniez faptul că ne dorim să avem votul de încredere al Parlamentului, dar în cazul în care nu obţinem acest vot de încredere, Guvernul nu cade”, a declarat Viorica Dăncilă, după Comitetul Executiv.

Liderul PSD a adăugat că nu a decis încă dacă va cere vot pe restructurarea Guvernului sau va merge în Parlament pentru remaniere.

„Am vorbit şi despre guvern restructurat şi despre remaniere. Nu ne-am hotărât dacă mergem pe restructurare sau remaniere. Încă nu ne-am hotărât”, a susţinut Dăncilă.

Ea a adăugat că dacă va merge pe restructurare vor rămâne doar 19 ministere plus premierul.

„Noi nu am plecat neapărat de la numărul de voturi de care avem nevoie. Prima dată cred că este important să decidem dacă vrem restructurare sau remaniere. Am vorbit în eventualiltatea în care mergem pe restructurare vom merge pe 19 ministere şi premierul. Dacă mergem pe remaniere trebuie să vorbim cu deputaţii şi senatorii. Depinde decizia CEx şi de discuţiile pe care le vom avea cu deputaţii şi senatorii. Vom vedea. Mă voi consulta cu juriştii şi voi vedea care este situaţia”, a subliniat şeful Executivului.

Premierul a afirmat că va discuta cu toate partidele politice pentru a obţine votul de încredere.

Firea: Marţea viitoare va fi din nou CEx. Premierul va veni cu noul Cabinet şi numărul de ministere

Primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, după Comitetul Executiv al PSD de luni seară, că marţea viitoare va avea loc un nou CEx al partidului iar premierul Viorica Dăncilă va prezenta lista ce va cuprinde componenţa noului Guvern şi numărul definitiv de ministere.

„Marţea viitoare va fi din nou CEx şi doamna premier va veni cu lista noului Cabinet precum şi cu numărul definitiv de posturi”, a declarat Gabriela Firea.