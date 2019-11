"Ce vedem noi în acest moment? Un preşedinte care cinci ani de zile nu a existat, un preşedinte care nu vrea dezbatere electorală, care nu a venit niciodată în mijlocul oamenilor să vadă ce-şi doresc, să dialogheze cu ei. (...) Domnule candidat Iohannis, vă provoc şi de aici de la Gorj la o dezbatere unu la unu în care candidatul Iohannis să spună ce a făcut în cei cinci ani în care a fost preşedintele României iar eu să spun ce am făcut în cele 21 de luni în care am fost prim-ministrul României. Eu sper că aveţi curajul să veniţi la o confruntare cu o femeie. Dacă nu, dumneavoastră îmbrăcaţi fusta, că eu îmi iau pantalonii. Vă este teamă că aş putea să vă întreb ce aţi făcut cu promisiunea legată de intrarea în Schengen de pe 9 mai de la Summit-ul de la Sibiu. Cu ce aţi veni venit din SUA? Trebuia să veniţi cu vizele pentru români, aşa cum are acum de săptămâna viitoare Polonia, nu cu o şapcă", a declarat Viorica Dăncilă.

Preşedinţii Klaus Iohannis şi omologul american Donald Trump şi-au făcut cadouri, în cadrul vizitei efectuate de şeful statului român, pe 20 august, în America, Iohannis primind o şapcă ce are inscripţionat "Make Romania Great Again", după mesajul de campanie al lui Donald Trump.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat atunci că a discutat cu şeful de stat american despre admiterea României în programul Visa Waiver, evitând însă să spună dacă s-au făcut paşi concreţi pentru eliminarea acestor vize.