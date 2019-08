„Puterea se câştigă, puterea nu se cedează. Iar celor care cred că pot şantaja Partidul Social democrat, celor care vin cu sfaturi care cred ei că sunt bune pentru PSD, îi sfătuiesc să se uite în propria ogradă”, a declarat liderul PSD Viorica Dăncilă la Şcoala de vară a femeilor social-democrate, vineri, la Constanţa.

Prim-ministrul a mai spus că PSD a obţinut un scor slab la ultimele alegeri pentru că partidul a neglijat dialogul cu cetăţenii.

„Ştim că e vom duce la fiecare cetăţean, ne vom duce în fiecare comuniate, ne vom duce în fiecare sat şi comună şi vom vobi cu toţi oamenii. Pentru că dacă am avut un scor slab, este pentru că am uitat sau am neglijat acest dialog cu oamenii. Am mers mult pe proiecte şi s-au făcut multe proiecte de investiţii în România, dar poate preocupaţi de atâtea proiecte, am uitat să păstrăm dialogul cu oamenii, şi să le spunem că aceste proiecte le facem pentru ei, că le facem pentru dezvoltarea comunităţilor”, a mai declarat Viorica Dăncilă.

Dăncilă a afirmat că într-adevăr, guvernarea nu a fost perfectă.

„Nu suntem un Guvern perfect, dar am luat măsuri pentru oameni, să construim pentru toţi cetăţenii. România nu mai are nevoie de experienţe, de oameni care construiesc şi alţii care dărâmă. Vom vedea cei care merg în sens bun şi cei care merg în sens rău”, a declarat aceasta.