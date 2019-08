Evenimentul a început cu intonarea imnului naţional al României.

Viorica Dăncilă şi-a făcut prezenţa pe melodia „Eye of the tiger”, cântată de Survivor în filmul Rocky 3

La începutul evenimentului au rulat mesaje de laudă pentru Viorica Dăbcilă din partea premierului Albaniei şi al Macedoniei.

De la Congresul PSD lipseşte însă Ilie Năstase. Şi Călin Popescu Tăriceanu este absent de la evenimentul social-democraţilor.

„Stand up (for the champions)” a răsunat în Sala Palatului din Bucureşti în momentul în care a intrat preşedintele interimar PSD Viorica Dăncilă, care candidează sâmbătă pentru şefia deplină a partidului.

Congresul de sâmbătă marchează lansarea candidaturii liderului PSD Viorica Dăncilă pentru funcţia de preşedinte al României. La eveniment participă şi preşedintele PES, Sergei Stanishev.