„Categoric. Am spus acest lucru pentru e normal să ne asumăm fiecare rezultate. Aşa cum în teritoriu fiecare judeţ îşi asumă un anumit target, Bucureştiul, sectoarele din Bucureşti îşi asumă un scor şi eu va trebui să îmi asum acest lucru. Este o demisie de onoare pe care trebuie să o aibă toţi cei care nu vor atinge scorul propus. O demisie de onoare cred că se impune. Eu cred că trebuie să fim foarte corecţi. Obiectivul este să câştigăm alegerile prezidenţiale. Domnul Iohannis spunea pas cu pas, noi spunem tur cu tur, şi atunci ne propunem să intrăm în turul doi şi pe urmă să câştigăm alegerile prezidenţiale. Noi cred că avem toate şansele, suntem un partid puternic, organizat, care a avut această dezamăgire la europarlamentare. Trebuie să câştigăm încrederea electoratului”, a afirmat Viorica Dăncilă, întrebată miercuri la Digi 24 dacă îşi va asuma scorul PSD la prezidenţiale.

Chestionată despre faptul că se vehiculează în spaţiul public că are un scor mult mai mic în sondaje faţă de cel al PSD, Viorica Dăncilă a spus că reproşuri au fost multe, însă în sondaje stă destul de bine, fiind aproape de scorul partidului. Ea a adăugat că nu poate spune în momentul de faţă că este „locomotiva” PSD, însă speră să devină în campania electorală.

„Da, reproşuri pot fi foarte multe. Nu. În sondaje sunt aproape de scorul partidului. Nu pot să spun că în acest moment sunt o locomotivă. Sper ca prin campania pe care o fac să devin o locomotivă pentru partid. Degeaba stai bine în sondaje dacă organizaţiile nu se mobilizează pentru tine. Cred că în sondaje stau destul de bine, dar sondajul se poate schimba de la săptămână la săptămână, nu l-aş lua ca pe un indicator real, pentru că mulţi care răspuns la sondaj nu se prezintă la vot. PSD nu a mai câştigat alegerile prezidenţiale din anul 2000, cred că e timpul să le câştigăm acum. Dacă în sondaje aş fi avut un scor foarte mic, este foarte greu ca să câştigi, că este un anumit val de credibilitate. Dar eu cred că PSD poate câştiga pe organizare, pe mesaje, pe dialogul pe care îl are cu cetăţenii”, a conchis Dăncilă.

Propunerea cu care vine pentru Pro România, PNŢCD şi ecologişti

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri seară, că nu a oferit ministere sau intrarea la guvernare vreunui partid, precizând însă ca i-ar plăcea ca alături de Pro România, PNŢCD, ecologiştii, sindicatele şi ONG-urile să formeze un bloc pentru câştigarea prezidenţialelor.

"Nu am avut o discuţie cu Victor Ponta despre a intra sau a nu intra la guvernare. Nu am avut o negociere. Am discutat cu Victor Ponta despre susţinerea candidatului la prezidenţiale, despre modul în care vedem o rsetructurare, guvernare, anumite măsuri care se impun pentru perioada următoare, dar nu am luat o decizie referitoare la intrarea la guvernare, la anumite ministere sau dacă va veni sau nu va veni alături de noi. Categoric, cine vine alături de noi este bineprimit. Mi-aş dori ca Pro România, partide chiar care nu sunt parlamentare, PNŢCD, Partidul Ecologiştilor, sindicatele, ONG-urile, mi-ar place să facem un bloc care să meargă pe câştigarea alegerilor prezidenţiale", a declarat Viorica Dăncilă, la Digi 24.

Liderul PSD a precizat că nu exclude intrarea la guvernare pentru alte formaţiuni politice, însă această decizie va fi discutată cu membrii Comitetului Executiv Naţional al PSD.