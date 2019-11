„Am mai răspuns legat de evenimentele din 10 august. Cred că tot ceea ce am spus la dialogul deschis de acum două zile este valabil şi acum. Cred că nu trebuie să venim noi cu scenarii sau cu alte interpretări. Haideţi să vedem ce va spune justiţia şi cie ce se fac vinovaţi să vina în faţă legii să răspundă. O parte din ceea ce s-a desecretizat în raport vine în sprijinul celor afirmate înainte. Am spus atunci că seamănă cu o lovitură de stat, având în vedere că s-a încercat intrarea în Palatul Victoria. Am văzut apoi că nu a fost o lovitură de stat. Am răspuns legat de evenimentele din 10 august şi eu cred că este corect să vedem ce spune justiţia, pentru că nu putem face noi aceste aprecieri. Justiţia este făcută de către judecători”, a spus Viorica Dăncilă, într-o conferinţă de presă la Parlament.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat săptămâna trecută că a fost declasificat raportul privind protestul din 10 august 2018 şi a fost transmis către DIICOT, unde este deschis un dosar penal.

Ministrul a explicat paşii desecretizării raportului: „Ministrul dă ordin, constituie comisie care analizează oportunitatea. Analizând oportunitatea, profesioniştii din Minister s-au exprimat: poate fi desecretizat. Pasul 2: am cerut de la instituţii să ne dea acceptul şi le mulţumesc. Şi cei de la SRI, SIE, Jandarmerie au fost de acord. Nu ştiu de ce Carmen Dan nu l-a desecretizat, vă rog să o intrebaţi”.

„Jandarmeria Bucureşti a fost de acord. Nu pot da detalii din raport pentru că e la DIICOT şi e proces penal”, a mai spus ministrul.

Pe de altă parte, fostul ministru de Interne Mihai Fifor susţine că 90% din raportul 10 august a fost desecretizat din 31 ianuarie de către MAI, iar Marcel Vela a obţinut acum restul de 10% de la alte insituţii. Fifor se întreabă de ce acest lucru s-a întâmplat între cele două tururi ale prezidenţialelor.