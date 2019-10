Prezentă la Cluj-Napoca, unde s-a întâlnit cu membri ai PSD din regiunea Transilvaniei, Viorica Dăncilă a spus că a văzut programul de guvernare al viitorului executiv şi că nu poate fi de acord cu un guvern care „ia măsuri împotriva românilor”.

„Am văzut programul de guvernare şi acest lucru ne-a îngrijorat pe toţi, pentru că eu, ca bun român şi ca premier al României, n-am să fiu niciodată de acord să vină un guvern să mai ia măsuri împotriva românilor, n-am să fiu niciodată de acord să vină un guvern şi să ne umilească din nou părinţii şi bunicii, n-am să fiu niciodată de acord să vină un guvern să distrugă agricultura românească, să vină un guvern care în loc să ne aducă acasă copiii să-i îndemne să plece. Desfiinţarea Ministerului Românilor de Pretutindeni, scăderea salariilor, comasarea spitalelor, asta i-a făcut pe români să plece, faptul că n-au avut o salarizare corespunzătoare în România, faptul că nu au avut condiţii în România şi investiţii, asta i-a făcut să plece”, a declarat Viorica Dăncilă.

Ea a amintit care au fost realizările pe plan intern ale guvernului pe care l-a condus şi l-a criticat pe preşedintele Klaus Iohannis despre care a spus că a avut în 5 ani 25 de deplasări externe, „din care nu a venit cu nimic”.

„Vorbea candidatul Iohannis că în 5 ani a avut 25 de deplasări în afara României, din care nu a venit cu nimic. În calitatea mea de prim-ministru am avut într-un an şi opt luni, nu mai pun luna aceasta, am avut 41 de deplsari în afara graniţelor ţării, în care m-am dus cu proiecte, m-am dus să-mi prezint ţara, m-am dus să vorbesc cu investitorii, la sfârşitul vizitei să mă întorc cu ceva în România, pentru că asta e menirea noastră”, a mai spus Viorica Dăncilă la întâlnirea cu membrii PSD de la Cluj-Napoca.