Întrebată marţi la Cluj dacă vor fi parlamentari PSD care vor vota Guvernul Orban, Dăncilă a răspuns: „Eu nu am auzit nicio voce, am încredere în colegii mei, am încredere că nu vor participa la vot, pentru că este greu de explicat pentru un deputat sau un senator că a votat Guvernul. Nu ne referim la persoane”.

Potrivit Vioricăi Dăncilă, atunci când un parlamentar se întoarce în comunitatea de unde a venit, după ce a votat Guvernul Orban, va trebui să explice primarilor că a votat pentru ca ei „să nu mai aibă programe de dezvoltare”, pensionarilor că au votat „pentru îngheţarea pensiilor: nu veţi mai primi creşterea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020”, bugetarilor că vor avea „tăieri salariale şi că nu vor mai avea vouchere de vacanţă”, etc.

„Este foarte greu de explicat pentru un parlamentar atât din opoziţie - pentru că noi suntem în opoziţie - cât şi pentru cei aflaţi acum de partea PNL, a domnului Iohannis, de fapt, pentru că dânsul este în spatele acestui aspect, că votează împotriva românilor sau că votează o guvernare care îi va sărăci. Este foarte greu de explicat acest lucru cine îşi asumă să iasă public şi să îşi asume acest lucru, pentru că românii vor întreba de ce l-au făcut”, a declarat Dăncilă.

Luni, Viorica Dăncilă spunea că toţi parlamentarii din PSD care vor vota Guvernul Orban vor trăda PSD şi vor trebui să plece din partid.

Ea adăuga că cei care au demis Guvernul vor trebui să îşi asume responsabilitatea de a strânge voturile necesare pentru învestire.

Audierea miniştrilor propuşi în Guvernul Orban are avea loc marţi şi miercuri, urmând ca votul să fie dat într-un plen reunit lunea viitoare, de la ora 14.00, potrivit unei decizii a conducerii Parlamentului.