„Am supus atenţiei CEx varianta susţinerii unui candidat din afara PSD, susţinerii unui candidat ALDE, respectiv Tăriceanu, şi modul în care putem acţiona pentru a avea un rezultat mai bun. În urma votului a reieşit faptul că PSD îşi doreşte un candidat propriu, că îşi doreşte să fie susţinut de ALDE şi Pro România şi vom avea discuţii în acest sens", a declarat Viorica Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv.

Viorica Dăncilă spune că va discuta cu liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu legat de susşinerea unui candidat PSD.

„Am convingerea că un candidat comun e mai puternic. În urma discutiilor pe care le-am avut în teritoriu şi colegii in CEx, aceştia îşi doresc un cadidat din PSD. Chiar dacă am obţinut un procent de 22% acest artid are un potenţial foarte mare, prezidenţialele dau startul localelor şi este dorinţa PSD să aibă candidat propriu. Voi discuta cu dl. Tăriceanu. Înţeleg că şi dumnealui vrea să candideze. Vom discuta de o susţinere în turul doi", a mai spus Dăncilă.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că, în cazul în care nu va fi decis un candidat comun pentru prezidenţiale al PSD-ALDE, atunci partidul pe care îl conduce va căuta o altă formul de alianţă, posibil cu Pro România.