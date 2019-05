„Apare că am o divergenţă cu domnul Liviu Dragnea. Am discutat cu domnul Liviu Dragnea, nu poate exista o divergenţă între preşedintele partidului şi premier. Că de multe ori avem opinii diferite, se încadrează în spiritul democraţiei. Putem să avem opinii diferite, dar asta nu înseamnă o scindare a PSD. Nu, am o bună relaţie cu preşedintele Liviu Dragnea.”, a afirmat Viorica Dăncilă, miercuri, la Antena 3.

Reacţia acesteia vine în contextul în care preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marţi, întrebat fiind de relaţia cu Viorica Dăncilă, că situaţia va fi analizată după alegeri, moment în care va aştepta de la premier şi o propunere legată de remanieri, după ce a refuzat restructurarea prin Parlament.

„Eu mă aştept ca fiecare să nu uite de ce au fost puşi unde au fost puşi. Eu am relaţii personale cu femeia pe care o iubesc. Nu discut despre relaţii personale. O să analizăm după alegeri, pentru că nu stă nimeni să vadă asta. E un sfat pentru oricine: să nu uite pentru ce a fost pus acolo. A fost pusă acolo pentru a implementa un program de guvernare. Dacă fiecare membru al guvernului ţine minte asta şi nu consideră că i-a crescut şi capul, atunci o să fie un ministru bun şi eficient" ,a spus Liviu Dragnea, la Adevărul Live, întrebat fiind de relaţia cu Viorica Dăncilă.

Dăncilă: Exclusă o apropiere faţă de Iohannis. N-a fost premier căruia să îi ceară demisia mai mult

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat că în niciun caz nu există o apropriere a ei faţă de preşedintele Klaus Iohannis, precizând că nu crede că a fost prim-ministru căruia şeful statului să îi fi cerut mai mult demisia. „Exclus acest lucru, cred că prin tot ceea ce am făcut şi prin poziţiile publice pe care le-am avut, acest lucru nu poate fi luat în calcul. Mai mult, cred că nu a fost un premier căruia preşedintele Iohannis să îi ceară de mai multe ori demisia. Cum să fie o apropriere? să luăm ultimul exemplu, Summit-ul de la Sibiu, unde premierul nu a fost invitat cu toate că deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Cred că nu este zi în care preşedintele Iohannis cu toate că vede cifrele reale, să nu spună un eşec al guvernului”, a afirmat Viorica Dăncilă, miercuri, la Antena 3. Şeful Executivului a adăugat că şi-a dorit o colaborare instituţională cu preşedintele Iohannis însă acest lucru nu a fost posibil. „Deci este exclus, iar cine vrea să ducă gândurile în această direcţie este o pistă falsă, nu cred că atât din tot ceea ce am făcut am dat vreodată vreun motiv care să ducă la concluzia că m-aş apropria de preşedintele Iohannis. Că am vrut o cooperare interinstituţională, normală, cu toate instituţiile statului, fie că vorbim de preşedinte, Parlament, acest lucru este un lucru de normalitate pe care trebuie să îl avem în România. Dar din păcate cu preşedintele Iohannis nu s-a putut coopera şi nu am putut coopera nici măcar pe preşedinţia Consiliului UE care era un obiectiv de ţară. Deci este exclus că aş putea să am o apropriere faţă de preşedintele Iohannis”, a conchis Dăncilă.

Foto: Hepta