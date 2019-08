„Nu este vorba despre un vot de încredere. Dacă nu trece remanierea, rămâne guvernul în forma veche, nu presupune schimbarea guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentată atunci când trece o moţiune de cenzură pentru că s-ar putea ca dintre ministrii propuşi unii să nu fie de acord, când ai moţiune înseamnă că nu mai avem majoritate şi trebuie să ieşim de la guvernare”, a spus Viorica Dăncilă, la Mamaia.

Întrebată de ce nu se grăbeşte să meargă cu Cabinetul în Parlament, Dăncilă a spus: „Avem probleme importante, altele decât să mergem în faţa Parlamentului. Nu văd de ce atâta grabă să mergem în Parlament. Activitatea Guvernului este blocată decât dacă (sic!) domnul preţedinte nu nominalizează interimari la cele 3 portofolii. Deocamdată nu suntem blocaţi, să vedem ce se întâmplă. Pornesc de la buna-credinţă că dl. preşedinte va nominaliza cei 3 miniştri care să asigure interimatul”.

Chestionată cu privire la discuţiile cu parlamentari de la alte formaţiuni, implicit ALDE şi dacă se aşteaptă la noi plecări din PSD, premierul a completat: „Eu nu am discutat cu dl Zamfir dar dacă sunt colegi care vor să vină la guvernare din partea ALDE, vom accepta acest lucru pentru că am mers până acum şi vrem să asigurăm continuitatea. (...) Dacă ar pleca în fiecare săptămână 4, 5 (n.r.: cu referire la vehiculatele plecări din PSD) nici nu am mai avea grup. Am discutat parlamentarii, marea majoritate sunt implicaţi în campania electorală. Eu cred în colegii mei. Cei care vor pleca în perioada următoare va fi un număr foarte mic sau deloc”.