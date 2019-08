„Am luat act de decizia ALDE de a abandona guvernarea şi am discutat calea de urmat alături de colegii mei din PSD. Am luat decizia de a ne asuma actul guvernării pentru că România are nevoie de stabilitate. Guvernarea responsabilă înseamnă asumarea unor decizii pentru binele majorităţii, nicidecum fuga şi practicarea unui joc politic pentru obţinerea unor voturi. Am luat măsuri economice foarte bune”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de guvern.

Şeful Executivului i-a mulţumit Ramonei Mănescu că a rămas la ministerul de Externe.

„Vreau să le mulţumesc colegilor de la ALDE care au făcut parte din guvern şi Ramonei Mănescu pentru că a înţeles că responsabilitatea guvernării este mai presus decât orice interes politic”, a adăugat Dăncilă.

ALDE a decis luni ieşirea de la guvernare şi o alianţă cu Pro România. Călin Popescu Tăriceanu a mai anunţat retragerea din Guvern a miniştrilor ALDE, însă Ramona Mănescu a decis să rămână la conducerea MAE.