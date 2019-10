"Am discutat cu mai mulţi membri ai PSD care au semnat moţiune, am avut o discuţie aplicată, nu cum a ieşit în spaţiul public că am plătit. Am discutat cu cei care au semnat moţiunea, le-am spus că atunci când vor merge în judeţele în care au fost votaţi vor trebui să îşi asume şi să explice de ce au făcut asta. Să spună tot ce se va întâmpla cu România în perioada următoare. Că programele PNDL 1 şi 2 nu se mai aplică în perioada următoare", a spus Viorica Dăncilă, în cadrul emisiunii "Gândurile lui Cristoiu".

Întrebată cum au reacţionat colegii care au semnat moţiunea în urma discuţiei, Dăncilă a spus că unii au recunoscut că au fost deja sunaţi de edili locali.

Cât priveşte posibila sancţionare a semnatarilor din PSD: "Cred că pot exista şi nemulţumiri, personale, anumite discuţii, dar pornind de la asta până la a vota împotriva propriului partid...este o distanţă mare. Cred că partidul îi va sancţiona", a afirmat Dăncilă.

Moţiunea de cenzură va fi dezbătută şi votată în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului joi, începând cu ora 10.00. Numărul necesar adoptării moţiunii este de 233 de parlamentari.

Printre semnatarii moţiunii de cenzură se numără foştii parlamentari social-democraţi Mihăiţă Găină, Emanoil Savin, Ioan Talpoş, precum şi deputatul PSD Marius Bota.