„Dacă eu aş fi preşedintele României, nu aş fi de acord ca greşeala unora să fie greşeala întregii ţări. Nu aş fi de acord să se vorbească de România pentru că a greşit cineva ca despre o ţară a corupţilor, o ţară în care se întâmplă lucruri urâte. Aş ţine mult mai mult la imaginea României, nu numai declarativ. Aş încerca să vorbesc cu partenerii noştri transatlantici sau europeni, după caz”, a declarat Viorica Dăncilă, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.



Totodată, şeful Executivului a susţinut că dacă ar fi preşedinte ar vrea să afle adevărul despre această anchetă.



„Aş vrea să aflu adevărul. E important. Dar să avem şi prezumţia de nevinovăţie. În momentul în care se desfăşoară o anchetă, poate sunt chemaţi oameni acolo poate sunt în calitate de martori, nu trebuie să vorbim de la ideea că cineva este vinovat. E important să vedem unde s-a greşit pentru a nu mai repeta greşelile”, a subliniat Dăncilă.



Premierul a precizat că nu a fost contactată de partea americană până în acest moment.



„Nu ştiu nimic despre acest subiect. Am văzut declaraţia, dar nu am nicio declaraţie legată de acest subiect. (...) Nu m-a contactat nimeni până în acest moment. Eu cred că a fost o declaraţie care a ridicat anumite semne de întrebare. În momentul în care s-a făcut această declaraţie, aceasta este dublată de anumite lucruri. Cred că nu trebuie vorbit de România, dacă cineva a greşit trebuie să facem referire la persoanele care au greşit, nu de România ca şi ţară. Nu este corect”, a conchis Dăncilă.



Rudolph Giuliani, avocatul personal al preşedintelui SUA Donald Trump, l-a apărat pe liderul de la Casa Albă într-un interviu acordat postului Fox News, criticând atitudinea presei şi avertizând cu dezvăluiri despre afacerile familiei lui Joseph Biden în România.



"Presa de la Washington a acoperit aceste lucruri în ultimii trei ani. Încerc să investighez un scandal de corupţie masiv din perioada Administraţiei Barack Obama", a declarat Rudy Giuliani într-un interviu acordat postului tv Fox News.



"Hunter Biden spune: «Nu am făcut nimic rău». Stop, stop, nicio investigaţie. Nimic. Toate aceste lucruri ar fi trebuit să înceteze când preşedintele Donald Trump a spus că nu a făcut nimic rău", a continuat Giuliani, criticând atitudinea presei americane faţă de preşedintele SUA. De ce există acest tratament diferenţiat faţă de republicani, a continuat Giuliani, denunţând ancheta "falsă" a Camerei Reprezentanţilor şi faptul că presa ar fi subordonată intereselor Partidului Democrat.



"Presa nu relatează aceste lucruri. Dar eu am toate informaţiile. Sunt numeroase lucruri care vor apărea. Nu am trecut încă la România. Să vedeţi când vom ajunge la România (...)", a subliniat Giuliani, numindu-l "escroc" pe Hunter Biden, fiul fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidenţial din 2020.



Camera Reprezentanţilor din SUA a lansat o investigaţie parlamentară care ar putea conduce la iniţierea procedurii demiterii preşedintelui Donald Trump, suspectat că ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, şi a fiului acestuia, Hunter Biden. În cadrul investigaţiei, Camera Reprezentanţilor i-a trimis citaţii secretarului de Stat Mike Pompeo prin care îi solicită să ofere toate documentele referitoare la contactele preşedintelui Donald Trump cu Ucraina.