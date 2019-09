ORA 19:20 Premierul: Am văzut între Iohannis şi Tăriceanu o alianţă a ipocriziei şi a distrugerii

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că a văzut între Klaus Iohannis şi Călin Popescu Tăriceanu o alianţă a ipocriziei şi a distrugerii, cei doi întorcându-se împotriva poporului. Liderul PSD a adăugat că Iohannis şi PNL au o problemă cu bugetarii, iar când nu le taie salariile, le blochează.

ORA 19:10 Dăncilă: Am văzut un nou episod al nepăsării şi dispreţului prezidenţial. Abuzul de putere continuă

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că prin refuzul de a numi miniştri, preşedintele Klaus Iohannis se poziţionează împotriva românilor, prin continuarea abuzului de putere. Şeful Executivului a adăugat că va continua să lupte împotriva blocajului guvernamental.

„Am asistat astăzi la un record personal al preşedintelui: reacţie rapidă la propunerile de miniştri, la doar o zi distanţă. Pentru domnul Iohannis, simţul urgenţei se activează doar în campanie. Din păcate însă, abuzul de putere continuă, sfidarea românilor continuă, nepăsarea faţă de problemele ţării continuă.

Este a treia piedică în trei săptămâni consecutive, a treia respingere de către Klaus Iohannis a eforturilor Guvernului de a funcţiona normal. Din nou, preşedintele se poziţionează împotriva românilor (...) Din păcate însă, în această seară am văzut un nou episod al nepăsării şi dispreţului prezidenţial”, a declarat Viorica Dăncilă, la sediul PSD din Kiseleff.

Premierul a adăugat că nu va ceda în faţa blocajului guvernamental creat de Klaus Iohannis.



„Vreau să dau încă o dată asigurări ferme că nu voi ceda în faţa acestui blocaj, fiindcă am obligaţia să guvernez pentru România. Ştiu foarte bine că oamenii aşteaptă de la noi să le plătim pensiile pe care le-am majorat, aşteaptă să le plătim salariile, bursele, alocaţiile, aşteaptă să derulăm investiţiile la care ne-am angajat. Nu îmi este teamă să mergem în Parlament, am mai spus-o. Cu atât mai mult cu cât am arătat la votul din Senat de acum 2 zile că avem majoritate. Nu fugim de Constituţie aşa cum o face preşedintele, nu fugim de responsabilitate şi nu vom da înapoi. Aceste speculaţii sunt ridicole, dar sunt ultimul resort la care pot să apeleze cei ce nu vor -România normală-, ci -România blocată-”, a adăugat Dăncilă.

Liderul PSD a susţinut că oamenii vor vedea diferenţa între cei care îşi apără ţara şi cei care acţionează în interes propriu.



„Acest Guvern lucrează pentru România, nu împotriva ei. Şi, aşa cum am mai spus, voi rămâne cea căreia nu îi va fi teamă niciodată să privească în ochii românilor, ştiind că nu am luat niciodată vreo măsură împotriva lor.Oamenii vor face diferenţa între cei care îşi apără ţara, buni români care arată solidaritate şi responsabilitate, şi cei care preferă să acţioneze în interes propriu - chiar dacă acest lucru face rău şi aduce deservicii de imagine propriei ţări”, a afirmat Dăncilă.

Totodată, Viorica Dăncilă l-a criticat pe şeful statului, susţinând că a dedicat ultimul an de mandat unei campanii dăunătoare, care sacrifică interesul şi stabilitatea ţării.

„Avem un preşedinte care a urmărit cu îngrijorare ce s-a întâmplat în jurul dumnealui, timp de 5 ani, de la Palatul Cotroceni. Şi care a dedicat ultimul an de mandat celei mai dăunătoare campanii făcute vreodată în România, una care sacrifică interesul şi stabilitatea ţării”, a conchis Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că respinge remanierea cerută de premierul Viorica Dăncilă, spunând că o consideră nepotrivită.