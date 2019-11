Dăncilă anunţă că foştii miniştri ai PSD îi vor chema la dezbateri pe cei din Guvernul Orban

Viorica Dăncilă a anunţat că foştii miniştri ai PSD îi vor chema la dezbateri pe miniştrii din „Guvernul Ludovic I din dinastia Iohannis”, pentru că aceştia vin cu acuzaţii la fostul Executiv pe care nu le pot susţine.

„Avem la putere niste aroganţi, un preşedinte arogant, miniştrii aroganţi care vin cu acuzaţii pe care nu le pot susţine. Astfel, foştii miniştri PSD îi vor chema la dezbateri pe ministrii din dinastia Orban I Iohannis. Şi pentru că am vorbit de discursul candidatului Ioahnnis, spunea cu mândrie că nu va tăia pensii şi salarii, dar domnule Iohannis vrem să spuneţi românilor că veţi creşte salariile din 2020. România nu are nevoie de un preşedinte dictator ci de unul mediator.

Liderul PSD a adăugat că în programul de guvernare al noului Executiv se află dezinformări.

„Am văzut în programul de guvernare al Guvernului Ludovic I din dinastia Iohannis că unul dintre lucrurile pe care le-au realizat se referă la preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Aceste dezinformări nu le fac cinste”, a conchis Dăncilă.

Dăncilă susţine că ar iniţia un referendum pentru ridicarea imunităţii Preşedintelui României

Care e primul lucru pe care îl veţi face dacă aţi ajunge la Cotroceni?

„Voi iniţia un referendum astfel încât preşedintele României să nu mai aibă imunitate şi pentru a realiza eu promisiunea făcută în 2014 de Klaus Iohannis. Aşa cum am fost premier un an şi nouă luni şi nu am avut imunitate, consider că nici preşedintele nu trebuie să aibă”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o conferinţă de presă la sediul PSD, întrebată care este primul lucru pe care l-ar face dacă ar ajunge la Cotroceni.

Liderul PSD a adăugat că, în cazul în care ar fi preşedinte, ar merge la Consiliul European ca să lupte pentru România, astfel încât ţara noastră să primească alocări de fonduri pe domenii de interes.

„În al doilea rând, aş merge în Consiliul European şi aş lupta pentru România. Pe 1 decembrie se votează noua Comisie Europeană. E foarte importantă să existe o convergenţă pentru fondurile alocate fermierilor, să avem din nou alocări pentru tinerii care vor să se implice în agricultată. Aş lupta ca pe politica de coeziune România să aibă o alocare substanţială”, a conchis Dăncilă.

Dăncilă, despre plângerea penală anunţată de USR-PLUS: Ar trebui să se uite către Palatul Cotroceni

Viorica Dăncilă a declarat, referitor la plângerea penală anunţată de USR-PLUS contra PSD, pe motiv că ar dezinforma, că Alianţa ar trebui să se uite înspre Palatul Cotroceni şi candidatul la prezidenţiale Klaus Iohannis.

„Nu ştiu despre niciun material în acest sens. Nu facem aşa ceva şi nu am făcut. Eu cred că USR-PLUS ar trebui să se uite către Palatul Cotroceni, către candidatul Iohannis şi nu către PSD. Noi nu ne luptăm cu USR-PLUS. Noi nu am venit niciodată în spaţiul public să aducem acuzaţii către USR-PLUS. Eu cred că acolo trebuie să îşi îndrepte privirea şi nu la noi. Am văzut că imediat a preluat şi candidatul Iohannis că PSD vine cu aceste dezinformări în spaţiul public. Cred că pentru a îşi ascunde laşitatea şi aroganţa este mult mai uşor ca să vii şi să îi acuzi pe ceilalţi, dar aceste lucruri trebuie să le şi demonstrezi, pentru că altfel românii nu mai cred în cei care vin întotdeauna cu minciuni în spaţiul public şi întotdeauna adevărul e mai puternic ca minciuna”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o conferinţă de presă susţinută vineri la sediul PSD, întrebată despre fake news-ul de care este acuzat PSD de către USR-PLUS.

Chestionată cine coordonează echipa de campanie a PSD, Viorica Dăncilă a precizat că mai mulţi social-democraţi lucrează împreună.

„Avem echipă de campanie care se ocupă şi de online, şi de programul candidatului în teritoriu. Deci toţi lucrăm împreună, pentru că aşa este într-o echipă, inclusiv candidatul este alături de echipa de campanie. Pentru că aşa cred că trebuie să fie abordarea, nu să dai ordine şi apoi să le execute”, a conchis liderul PSD.

Eurodeputatul Dragoş Tudorache a anunţat că Alianţa USR-PLUS va depune plângere penală după ce PSD a răspândit mesajel false în online care conţineau elemente de identitate vizuală a celor două formaţiuni şi prin care încercau să descurajeze votarea lui Klaus Iohannis în al doilea tur al alegerilor.