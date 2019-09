„Am propus la finalul săptămânii trecute pactul pentru bunăstarea românilor. Nu am cerut mult. Am cerut doar o garanţie scrisă că românii nu vor mai trece nciiodată prin experienţa tăierii veniturilor. De asemenea, am cerut o minimă garanţie că mediul de afaceri autohton nu va fi sufocat de taxe, ci va fi sprijinit în continuare să se dezvolte. Din păcate liderii opoziţiei în frunte cu preşeidntele Iohannis, fie au ales să ignore acest document, fie au condiţionat semnarea sa de obţinere a unor avantaje electorale. Aceşti politicieni au arătat că nu îi interesează soarta oamenilor. Ne-au arătat că nu sunt capabili să facă un gest de normalitate pentru români, dacă nu au ceva de câştigat din acest lucru. Mai grav, ne-au arătat că în lipsa unui program de guvernare singurul lor plan este cel al austerităţii, al taxării şi al tăierilor. Sunt ferm împotriva unei asemenea perspective şi le mulţumesc încă o dată celor care au înţeles că bunăstarea românilor nu se negociază şi s-au alăturat acestui angajament în interesul cetăţenilor”, a afirmat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

Şeful Executivului a fpcut din nou apel pentru semnarea pactului propus pentru bunăstarea românilor.

„Îi chem încă o dată pe toţi cei care au puterea de a-şi asuma să ni se alăture acestui obiectiv care trebuie să fie obligatoriu pentru oricine vine să ceară votul cetăţenilor”, a adăugat Dăncilă.

Totodată, premier a susţinut că prin măsurile pe care actualul Guvern le-a luat calitatea de viaţă a românilor a crescut considerabil.

„În actuala guvernare am demonstrat că rezultatele bune ale economiei trebuie şi pot fi transferate în creşterea nivelului de trai al cetăţenilor. Prin măsurile pe care le-am luat, prin implicare, curaj şi determinare veniturile tuturor românilor au crescut. Cadrele medicale, angajaţii din învăţămând, din construcţii dar şi din alte sectoare au în prezent venituri mult mai consistente decât în anul 2016. Am majorat substanţial şi veniturile pensionarilor. Prin creşterea în mai multe etape a punctului de pensie seniorii României au în prezent pensii care au crescut în medie cu 55% faţă de decembrie 2016. Dacă la finalul anului 2016 pensia medie era de 8085 lei, în prezent a ajuns la 1368 lei. Îmi doresc să continuăm pe acest drum pentru că românii au dreptul la o viaţă mai bună, care poate fi asigurată doar prin implicarea tuturor decidenţilor”, a precizat Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a propus, vineri, un pact între partidele politice din România, în care acestea îşi iau angajamentul că vor lupta pentru bunăstarea cetăţenilor şi că nu vor tăia pensiile şi salariile.

Grupul minorităţilor naţionale e singurul care a semnat acest pact până în prezent, în afară de Dăncilă.

Varujan Pambuccian a declarat, luni pentru Mediafax, că grupul parlamentar al minorităţilor naţionale a semnat pactul pe care l-a propus Viorica Dăncilă partidelor, precizând că documentul include măsuri de bun simţ cu care mai mulţi aleşi ai grupului au fost de acord.