„L-am văzut cu toţii pe Rareş Bogdan, portavocea preşedintelui Klaus Iohannis ameninţându-mă cu procurorii. Ce să înţeleg? Pentru că am îndrăznit să îl chem pe preşedintele Iohannis la o dezbatere în faţa românilor sunt ameninţată cu procurorii şi cu dosare? Că aşa cum i s-a întâmplat lui Ponta şi aşa cum i s-a întâmplat lui Barna aşa trebuie să i se întâmple şi Vioricăi Dăncilă. Sunt foarte multe coincidenţe sunt foarte multe lucruri nefireşti pentru un stat membru al Uniunii Europene”, a declarat Viorica Dăncilă, joi, într-o conferinţă de presă la sediul PSD.

Liderul PSD a adăugat că nu are niciun fel de problemă în a discuta cu procurorii, pentru că nu are nimic de ascuns.

„Ne îndreptăm spre un monopol din partea celui care conduce Guvernul României, care vrea să conducă Parlamentul României, cel care vrea să aibă puterea, la 30 de ani de la Revoluţie. Eu nu am o problemă de a discuta cu procurorii. Nu am absolut nimic de ascuns, dar modul în care se procedează nu trebuie acceptat de absolut niciun român. De aceea îi cer domnului Iohannis să iasă public şi dea explicaţii întregii ţări, de ce domnul Rareş Bogdan are informaţii despre ce vor să facă procurorii. E inadmisibil ca un partid politic să spună ce vor să facă procurorii, pe cine vor chema la audieri, şi să nu ţină cont de independenţa justiţiei. Toate aceste lucruri arată disperare, că avem un preşedinte dictator, care dacă nu vine la o dezbatere atunci îşi trimite mesagerii ca să îi ameninţe pe contracandidaţi cu dosare penale”, a completat Dăncilă.

Preşedintele PSD a mai spus că „pentru corectitudine, pentru responsabilitate, candidatul Klaus Iohannis trebuie să vină în faţa românilor şi să dea explicaţii de ce a venit cu ameninţări la contracadidatul său la alegeri”.

Eurodeputatul PNL Rareş Bogdan a scris pe Facebook că ceea ce a dezvăluit ministrul Finanţelor Florin Cîţu despre cifrele legate de buget ar trebui anchetat de DNA.

„Alo, DNA? Guvernele PSD au pus pistolul la tâmpla României şi au tras cu sete. Asta e, pe scurt, ce a găsit Florin Cîţu în visterie. Sunt cele mai grave situaţii pe care le-am auzit în ultimii ani. România trăieşte printr-o minune, iar medicul a fost votul de la europarlamentare şi faptul că preşedintele Iohannis şi PNL au făcut totul pentru a demola Guvernul Dăncilă. Ce a dezvăluit Florin Cîţu e de cătuşe. DNA să vină să ia pe sus dubleta Dăncilă-Teodorovici! Monstruozitatea lor este incredibilă. Greţoasă de-a dreptul! Îl ţineţi minte pe Jabba the Hutt, din Războiul Stelelor? Aşa arăta Guvernul PSD”, a scris Rareş Bogdan, joi, pe Facebook.