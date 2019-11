„Nu. Cred că domnul Iohannis i-a arătat deja drumul, i-a pus oameni care să îi arate direcţia, cum s-a întâmplat la Podişor, aşa că va nimeri Palatul Victoria şi biroul”, a declarat, Viorica Dăncilă, într-o conferinţă de presă la sediul PSD, întrebată dacă va merge să îl primească pe prim-ministrul votat luni de Parlament.

Chestionată dacă nici ceilalţi miniştri nu vor merge să predea ştafeta, preşedintele PSD a răspuns: „Ceilalţi miniştri trebuie să predea”.

Totodată, întrebată dacă nu este necesar un proces de predare-primire între fostul şi actualul premier, Viorica Dăncilă a replicat: „Nu e obligatoriu. Am lăsat totul la zi. Dacă va fi nevoie, voi preda, ştiu că am lăsat în acest moment toate lucrurile în ordine şi am făcut tot ce am putut pentru români. Dacă este nevoie să merg şi să predau, voi face acest lucru”.

Guvernul Orban a primit, luni în plenul reunit al Parlamentului, votul de învestire. Au fost 240 de voturi pentru, fiind necesare minim 233 pentru învestire.