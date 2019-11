CONFERINŢA INTEGRALĂ - VIDEO

20:23 Dăncilă: Pot justifica fiecare bun, din salariul meu sau al soţului meu. Îţi permiţi să-ţi cumperi din salariul de europarlamentar. (vizavi de ceasul de 5.000 de euro)

20:21 Dăncilă: Mulţi din PNL care l-au votat pe Iohannis în primul tur nu se mai regăsesc în discursul său



Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat, marţi, chestionată care ar fi, ipotetic, ultima întrebare pusă preşedintelui Klaus Iohannis în cadrul unei dezbateri, că l-ar întreba pe acesta dacă-i iubeşte pe români.



"Domnule Iohannis, îi iubiţi pe români? Gândiţi şi acţionaţi româneşte? Acestea ar fi întrebările mele. Pentru că, atunci când spui că-i iubeşti pe români, trebuie să-i iubeşti pe toţi românii şi te raportezi la toţi, ceea ce Klaus Iohannis nu face", a declarat Viorica Dăncilă, chestionată de reporterul MEDIAFAX care ar fi, ipotetic, ultima întrebare pusă preşedintelui Klaus Iohannis în cazul în care acesta ar fi acceptat o dezbatere.



Liderul PSD a avut şi un mesaj pentru liberali.



"Le-aş transmite un mesaj celor din Partidul Naţional Liberal. Dacă se regăsesc în mesajele transmise de Klaus Iohannis, dacă ei consideră că atunci când cineva îţi este contracandidat trebuie amenţat cu cătuşele, dacă ei cred că atunci când ai un europarlamentar din alt partid politic trebuie să-l ameninţi că va fi vizitat de procurori. Eu cred că foarte mulţi din Partidul Naţional Liberal, dintre cei care au votat în primul tur cu Klaus Iohannis nu se regăsesc acum în discursul lui Klaus Iohannis", a conchis Viorica Dăncilă.

20:15 Dăncilă, despre modificările la Codul Penal: Au iscat discuţii, Macovei şi alţii, a trebuit să-mi apăr ţara. Aşa face un bun român. Totul va fi stabilit în Parlament, dar noi nu mai avem o majoritate, e important ce fac cei cu majoritate.

Nu sunt jurist, nu ştiu care sunt modificările la CP. Trebuie să mă documentez. Nici nu trebuie să fac acest lucru. Eu ca preşedinte nu trebuie să intervin în justiţie. Asta fac cei din domeniu.

20:11 Dăncilă: Voi fi preşedintele mediator, care să lupte pentru ţara lui, care să aducă echilibru şi consens în România. Cu guvernul Orban voi avea o relaţie interinstituţională.

Prima vizită externă: În Rep. Moldova.

Despre ştirile privind lobby-ul pentru V. Plahotniuc: E ilegal să faci lobby. Niciodată aşa ceva. Nu sunt adepta ca cineva să intervină în politica internă. Rep. Moldova să meargă pe traseul european.

Despre viza Waiver: Trebuie să stabilim nişte termene, aşa cum am avut curajul când a fost vorba de moneda euro.

20:10 R: Dacă ajungeţi preşedinte şi veţi considera că guvernul lucrează în detrimentul românilor, veţi participa la şedinţe?

Dăncilă: Doar la cele care ţin de siguranţa naţională.

Pentru mine e important ca tot ce nu e neconstituţional să nu fie aprobat. E important să şi aprob acele legi care îi ajută pe români.

20:06 Dăncilă spune de ce nu a mers la dezbaterea lui Iohannis: Am considerat că nu este nevoie de circ



Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că a luat în calcul să meargă la dezbaterea organizată de Klaus Iohannis, însă ştia că dacă va merge la eveniment vor exista multe jigniri, astfel că a considerat că „nu este nevoie de circ” şi a preferat să facă propria dezbatere cu presa.



„ Să ştiţi că am luat în calcul ambele variante. Mi-ar fi plăcut să merg acolo şi să îi cer lui Klaus Iohannis să renunţe la această aroganţa şi laşitate şi să avem totuşi o debzatere. În faţă presei pe care a selectat-o, în faţa oamenilor pe care i-a selectat. Acceptam acest lucru. Am avut multe informaţii că dacă voi merge acolo vor există multe jigniri şi lucruri urâte. Va exista o poziţie din partea preşedintelui care efectiv nu va pune dezbaterea de la egal la egal pe primul loc. Atunci am considerat că nu este nevoie de circ. A avut România prea mult circ şi cuvinte urâte”, a spus Viorica Dăncilă, la dezbaterea organizată în Parlament.



Prezidenţiabilul PSD a adăugat că nu a vrut să împartă România sau presa, precum modul în care „s-a raportat Klaus Iohannis” la presă.



„Am preferat să am o dezbatere deschisă, cu toată presă. Am considerat că aş fi acceptat modul în care s-a raportat la presă Klaus Iohannis şi aş împărţi presa între cei care merită să participe la dezbatere şi cei care nu merită. Am vrut să nu împart nici românii, nici presa”, a subliniat Dăncilă.



Aceasta a susţinut luni seară că ia în calcul să participe la evenimentul organizat de Klaus Iohannis, la Biblioteca Centrală.



Prezidenţiabilul PNL a susţinut că dacă Viorica Dăncilă se va prezenta la eveniment, aceasta nu va fi primită.



Pe de altă parte, Ludovic Orban a declarat că Dăncilă ar fi putut participa la dezbatere, din public.

20:04 Dăncilă: De 15 ani, am avut doi preşedinţi care au inoculat multă ură. Nu sunt de acord cu afirmaţiile unor colegi - gen „Iohannis, şef de lagăr nazist”. Avem doi candidaţi - unul nu a jignit, îi respectă pe cei din PNL şi celălalt care vine cu un discurs extremist - trebuie să dispărem.

20:01 Dăncilă: Despre o propunere de premier Klaus Iohannis - Dacă sunt probleme de legalitate, voi explica de ce nu sunt de acord

19:58 Dăncilă: Nu l-am vizitat pe Dragnea la închisoare. Nu l-am sunat. Nu vreau să-i reproşez nimic niciunui fost lider al partidului. Le spun doar că am învăţat din greşelile făcute, liderul următor al PSD va învăţa din erorile mele.

Îmi asum greşelile. Greşelile mele gramaticale au fost evidenţiate în spaţiul public. Luaţi şi discursurile lui Iohannis, vedeţi câte greşeli au.

19:56 Dăncilă: Cred că vom câştiga alegerile prezidenţiale, oamenii vor vedea abordarea lui Dăncilă şi a lui Iohannis

19:53 R: Exerciţiu de imaginaţie: Îl aveţi aici pe Klaus Iohannis - ce l-aţi întreba?

Dăncilă: D-le Iohannis, îi iubiţi pe români? Gândiţi şi acţionaţi româneşte?

PNL se regăseşte în mesajele lui Iohannis? În discursul extremist? Dacă un contracandidat trebuie ameninţat cu cătuşele?

19:50 R: Unde eraţi în seara de 10 august?

Dăncilă: Am fost în concediu, am trimis o cerere către Iohannis, care a fost contestată la Curtea Constituţională. Am cerut detalii. Prima grijă a fost pentru oameni. Mă gândesc şi la cei care au protestat, dar şi la jandarmi. Am spus să nu fie oameni care să nu fie loviţi, nici de o parte nici de alta. Au fost loviţi şi justiţia trebuie să stabilească adevărul. Cei care au greşit pe 10 august - fie din jandarmerie sau grupurile agresive din P-ţa Victoriei - trebuie să plătească.

19:47 Dăncilă: România normală e cu toate partidele, în care ne regăsim toţi în deciziile preşedintelui

Primul lucru ca preşedinte: Aş veni şi aş cere referendum pentru renunţarea la imunitate. Ceea ce a promis în 2014 Iohannis şi nu a făcut-o.

Aş fi vrut să merg la confruntarea cu Iohannis, să-i cer să renunţe la aroganţă. Mi s-a spus însă că acolo vor fi foarte multe jigniri.

19:46 Dăncilă, mesaj pentru Iohannis de Ziua Bărbatului: Să nu jignească femeile, să fie un bărbat puternic, să nu fie laş! Să accepte această confruntare, cerută de toţi românii

19:45 Dăncilă: Iohannis i-a tratat cu dispreţ pe minoritarii maghiari. Voi face ceea ce e mai bine pentru ei. Voi fi un preşedinte care să se adreseze şi lor.

19:44 Dăncilă: Luni voi fi preşedintele României!

19:43 Dăncilă: Cred că pe Iohannis îl vor suspenda românii pe 24 noiembrie.

19:42 Dăncilă: Nu voi permite protocoale secrete în România. Acestea trebuiau sancţionate de preşedinte



Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că, dacă va ajunge preşedinte, nu va permite existenţa protocoalelor secrete în România şi va condamna abuzurile. Prezidenţiabilul PSD a afirmat că era datoria preşedintelui Klaus Iohannis să sancţioneze aceste lucruri.



„ În calitate de preşedinte voi condamna de fiecare dată abuzurile. Preşedintele României are obligaţia, pe lângă faptul că trebuie să asigure o justiţie independentă, trebuie respectat statul de drept, trebuiesc respectate şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor ţării tale. Aceste trei deziderate sunt respcetate în toate statele europene. Au fost abuzuri, nimeni nu poate să le nege. Au fost protocoale, pe care le-au condamnat toţi. Cât voi fi preşedinte nu voi permite aceste abuzuri şi nu voi permite protocoale secrete în România”, a spus Viorica Dăncilă, la dezbaterea organizată în Parlament.



Prezidenţiabilul PSD susţine că era datoria lui Klaus Iohannis să sancţioneze abuzurile şi protocoalele secrete.



„Toate acestea trebuiau sancţionate în primul rând de preşedintele României, care trebuie să fie preşedintele tuturor românilor”, a subliniat Dăncilă.

19:40 Dăncilă: Nu aprob declaraţiile extremiste. Nici pe cele ale lui Iohannis, despre „exterminarea” primarilor PSD. Nu am vorbit despre „nişte evrei”

19:39 Dăncilă, despre lobby în SUA plătit de PSD: Nu, eu am fost invitată acolo. Trebuia să semnăm acordul pentru energie nucleară. Nu am fost să mă plimb.

19:32 Dăncilă: Nu voi ieşi în spaţiul public pentru a critica guvernul.

Nu vreau guvernul meu, vreau guvernul pe care îl dă majoritatea parlamentară.

19:30 R: De câte ori aţi votat ca un politician să fie cercetat de justiţie?

Dăncilă: Fiecare are o responsabilitate. Nu am încurajat niciodată pe cineva pentru a păstra o imunitate. Eu nu am avut imunitate, ca premier. Ca preşedinte, nu vreau imunitate. Fac referendum pentru ridicarea imunităţii, promis de Iohannis.

19:24 Cea mai mare temere - Dăncilă: Mă tem doar de Dumnezeu, nu vreau să dezamăgesc oamenii.

19:23 Dăncilă răspunde în română unei întrebări adresate în engleză: Merkel vorbeşte doar în germană



Viorica Dăncilă a refuzat, marţi, să răspundă în limba engleză unei întrebări despre programul Visa Waiver, precizând că şi cancelarul german Angela Merkel vorbeşte în germană la toate reuniunile cu preşedinţi şi şefi de guverne. "Aş fi putut să vă răspund şi în engleză", a completat liderul PSD.

19:22 Dăncilă: Mi-am dat seama că orice discuţie cu Iohannis este inutilă, va spune doar ce-l avantajează electoral. Nu am avut un dialog.

19:20 R: Aveţi regrete cu un anume moment? După alegerile europarlamentare? Când cei din nucleul dur PSD au simţit că s-a întors discursul?

Dăncilă: În calitate de preşedinte voi condamna mereu abuzurile. Cât voi preşedinte nu voi permite abuzuri.

19:20 Dăncilă: Am călătorit cu transportul în comun. Un bilet cu metroul costă 2 lei



Prezidenţiabilul PSD Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că a călătorit cu transportul în comun şi că un bilet pentru metrou costă 2 lei, în timp ce un bilet cu autobuzul costă între 1,3 şi 1,5 lei.



„Am călătorit cu transportul în comun. Un bilet cu metroul costă 2 lei. Sau 2,3 lei. Cu autobuzul nu am călătorit, am călătorit cu metroul, dar ştiu că este între 1,3 şi 1,5. Nu am călătorit cu autobuzul, pentru că nu am putut, am fost premier. Dar cu metroul am călătorit”, a spus Viorica Dăncilă, la dezbaterea cu presa organizată în Parlament.

19:17 Dăncilă: Am fost un premier al tuturor românilor, chiar şi al celor care mă jignesc

19:10 Dăncilă: Nu am discurs scris, nu am citit de pe foi. Am răspuns liber.

19:07 Dăncilă: Am o relaţie foarte bună cu statele arabe, am deschis comerţul cu carne de oaie, investesc afaceriştii în România

19:01 Dăncilă Haideţi să vorbim şi despre lucrurile bune, despre spitale, că am deschis spitale şi alţii au închis spitale

Pentru fiecare din cele trei spitale regionale, aveam nevoie de 460 mil euro. Acelaşi spital la Bruxelles a avut o alocare de 280 milioane euro.

19:00 Dăncilă: Nu mă dezic de PSD, sunt membru de 23 de ani, sunt mândră că sunt PSD-ist

18:55 Despre priorităţi, dacă ajunge preşedinte

Dăncilă: Prioritate referendum pe imunitate, apoi vreau ca România să nu fie de rangul 2, vreau o politică externă bazată pe dialog, pe cooperare pe cât mai multe state.

Vreau să asigur o politică bazată pe bunăstare în ţară, pe creşterea nivelului de trai. Nu voi accepta o politică de austeritate în România. Iohannis s-a întâlnit cu liderii statelor care se opun aderării la Schengen, de ce nu a vorbit cu ei despre România? Toate aceste lucruri trebuiau discutate.

Când mergi în SUA, negociezi vizele pentru România, nu vii cu o şapcă şi trei poze, crezi că ai încheiat misiunea.

18:51 R: Aţi vorbit în campanie că Iohannis nu vrea să se confrunte cu o femeie? Nu e o abordare sexistă?

Dăncilă: În 2009, a avut o confruntare cu Ponta. Dacă a acceptat cu un bărbat o confruntare, de ce nu are aceeaşi abordare cu o femeie. Nu mă simt discriminată, cred că Iohannis este laş, nepregătit.

18:48 R: Deficitul la 10 luni, s-a depăşit 2,8% din PIB

Dăncilă: Ne încadram în limita de deficit până la finele anului. Domnul Cîţu şi Iohannis au mai zis că depăşim deficit 4%. Trebuie să găsească soluţii pentru a se încadra în limita deficitului.

Afirmaţiile lui Cîţu (ex: cu „gaura neagră”) au făcut rău, au dus la creşterea euro, nu sunt acolo să condamne greaua moştenire. Dacă nu sunt în stare, să-i lase pe alţii care pot să facă acest lucru.

18:43 R: Aţi trimis un mail către 750 de europarlamentari despre faptul că OUG 13 nu este periculoasă...

Dăncilă: Trebuia să explic, eu nu eram premier, ci europarlamentar. Au fost multe atacuri - Cristian Preda, Monica Macovei - a trebuit să explic. Nu doar eu trimit mail-uri. Nu mai ştiu în 2017 ce am scris în mail.

Despre ce eveniment vorbiţi? Cel în care PNL a adus România în atenţia UE? Niciun stat nu face asta, trebuia să-mi apăr ţara. Rezolvăm totul în ţară. Acea OUG a fost declarat constituţională, legal nu avea probleme de legalitate. Acum nu este oportună, nu aş da o OUG, a fost un referendum votat în care guvernul nu are voie să dea ordonanţe pe justiţie.

Despre Dragnea: Fiecare preşedinte a avut lucruri bune şi rele. Justiţia a intervenit. Cum vedeţi dvs un preşedinte în fruntea României, care are nu ştiu câte dosare penale, care se judecă cu bătrânii pe case? Care calcă în picioare constituţia? Dragnea a plătit, dar cum plăteşte Iohannis?

Iohannis e preşedinte de facto al PNL...A încălcat decizia Curţii Constituţionale: - deîndată trebuie să numească miniştri interimari, a sfidat Constituţia.

18:40 Dăncilă: Nu eu l-am angajat pe fiul meu la Curtea de Conturi, a fost foarte atacat, a fost tot vina lui, a fost atacat pentru că e adoptat. El nu iese în spaţiul public, nu face politică. Vreau să-l las să îşi facă viaţa lui. Mi-a zis că faptul că sunt premier nu e neapărat un lucru bun pentru el...Când a primit de muncă nu eram premier.

Toţi tinerii din ţară vor fi ca propriii mei copii.

18:37 R: Cum îi convingeţi pe tinerii plecaţi din ţară să iasă la vot duminică?

Dăncilă: Fac o paranteză. Nu aş vrea să plecăm de la o simplă constatare. Nu vor veni dacă le spunem să vină în România. Trebuie să le creăm condiţii. Atât timp cât am fost premier am luat măsuri bune pentru ţară. Am crescut salariile pentru ca ei să aibă salariu decent în ţară. Am arătat respect faţă de părinţii lor. A fost un lucru de normalitate. Am dat fonduri pentru comunităţile locale.

Avem tineri foarte bine pregătiţi. Dar nu au văzut un preşedinte care să-i reprezinte cu demnitate. Preşedinţia rotativă a fost un pas în sensul bun. A fost aprecierea pentru români, nu pentru Viorica Dăncilă.

18:36 R: Despre Unirea României cu Rep. Moldova

Dăncilă: Obiectiv ratat şi de Iohannis. Am fost avocatul Rep. Moldova în instituţiile europene. Trebuie să-i ajutăm pe fraţii de peste Prut să îndeplinească obligaţiile UE.

18:31 R: Consideraţi că Liviu Dragnea a fost un om bun sau rău pentru România?

Dăncilă: Care e mai nociv, Băsescu sau Iohannis? Accept orice opinie.

18:27 R: Măsuri / sancţiuni în cazul Rusiei

Dăncilă: Nu am votat împotrivă. Vă referiţi la embargo. Sancţiunile sunt aplicat până când Rusia îşi va îndeplini obligaţiile faţă de UE.

18:27 Viorica Dăncilă a declarat, în conferinţa organizată înainte de cea a lui Klaus Iohannis, că are o listă de întrebări, în condiţiile în care prezidenţiabilul PNL refuză confruntarea directă. Una dintre întrebări este legată de eşecul intrării în Spaţiul Schengen.

"Chiar dacă dl Iohannis nu doreşte o dezbatere, nici cu mine, nici cu dvs, as vrea ca prin intermediul presei, prin intermendiul celor prezenţi la dezbatere să răspundă la o serie de întrebări, nu pentru mine, dar pentru românii care aşteaptă aceste răspunsuri. Întrebările se referă la activitatea lui Klaus Iohannis. Nu îl întreb <<ce aţi făcut?>>, ci <<de ce nu aţi făcut nimic, dl. Iohannis?>> pentru că singura preocupare a fost bifarea unui nou mandat. Cum v-aţi simţit când aţi primit salariul fără să faceţi nimic pentru români? Chiar aţi crezut că nu aveţi nicio responsabilitate?", a spus Viorica Dăncilă.

Prezidenţiabilul PSD a avut întrebări legate de Spaţiul Schengen şi de imunitatea oferită de funcţie.

"O promisiune pe care a făcut-o în campanie din 2014. Atunci a promis că va renunţa la imunitatea oferită de funcţie. De ce i-aţi minţit pe români? Nu aţi renunţat. Eu nu am avut nevoie de imunitate în funcţia de premier. De ce vă este frică să renunţaţi la imunitate? Nu cumva dosarele penale sau problemele cu justiţia vă sperie?

O altă întrebare este legată de intrarea României în Schengen. la Summitul de la Sibiu, Iohannis a promis că România va intra în Schengen. Dl. Iohannis, vă asumaţi acest eşec al Politicii Externe? Ştim că România îndeplinişte tehnic toate criteriile pentru a intra în Spaţiul Schengen şi totui nu am intrat, dv ne-aţi reprezentat ştiţi că e o decizie politică.

Nu ştiu dacă înţelegeţi domnule Iohannis că românii nu trebui împărţiţi în funcţie de opiniile lor politice. Nu sunt de acord să îi jigniţi nici pe cei din PSD, Pro România, PNL. Vă întreb – credeţi că aceasta este atitudinea pe care trebuie să o aibă preşedintele tuturor românilor? Am văzut că a ieşit public de fiecare dată şi cu un discurs extremist, antidemocratic şi antieuropean a spus că PSD trebuie să dispară, primarii PSD trebuie să dispară. Dar atunci cum explicaţi protocolul pe care l-aţi semnat cu Adrian Năstase între 2002 şi 2004 tot cu PSD. Cum explicaţi faptul că în 2009 aţi vrut să fiţi premier din partea PSD. Să înţeleg că avantajul personal e mai important decât cel naţional? Că de fapt nu contează PNL, PSD, UDMR, decât cineva care să oferă confort sau susţinere.

Sunt foarte multe întrebări, dar nu vreau să îl obosesc. Am văzut cât efort a făcut în cei 5 ani de mandat. Nu ne-aţi lămurit de unde ştiu că trebuie să mă pregătesc pentru o dezbatere cu procurorii. Aceasta e justiţia independentă pe care o doriţi în România. Am văzut că aţi intervenit în justiţie, atunci când am cerut schimbarea şefului DIICOT, desfiinţarea SIIJ. Aceasta este justiţia independentă? Eu ştiu că abordarea unui preşedinte care ţine la statutul de stat membru al UE, trebuie să fie garantul respectării drepturilor tuturor românilor. Ce aţi făcut când au fost făcute abuzuri? Cum v-aţi poziţionat ca preşedinte", a mai spus Dăncilă.

18:25 R: Când a fost adoptată prima Constituţie de după revoluţie?

Dăncilă: În 1991, modificată în 2003.

18:24 R: Plan extern- Există îngrijorări privind ascensiunea Chinei. Susţineţi ca banii să fie investiţi în România? Chestiunea memorandumului 5G

Dăncilă: Trebuie să avem o relaţie corectă cu China. Nu se putea aproba 5G fără premierul României. Eram la Bruxelles. Miniştrii de resort au semnat 5G-ul.

18:21 R: Am observat că nu vorbiţi despre justiţie. Vă asumaţi asaltul PSD asupra justiţiei?

Dăncilă: Nu îmi asum aşa ceva. Nu am făcut un asalt asupra justiţiei. Cred că trebuie să-l întrebaţi pe Iohannis. Când ministrul justiţiei a încercat să intervină în justiţie, am corectat acest lucru.

18:20 Cred şi acum că e nevoie de o dezbatere. Avem această responsabilitate. Cred că în ultimele zile ar trebui ca Iohannis să nu fie laş, să decidă români care dintre noi merită să ocupe această funcţie, care merită votul lor?

18:16 Vă întreb...Credeţi că aceasta este atitudinea pe care trebuie să o aibă preşedintele tuturor românilor? Am văzut că iese public, cu un discurs extremist, a spus că PSD trebuie să dispară... Cum explicaţi că aţi vrut să fiţi premier din partea PSD, în 2009?

Sper ca Iohannis să răspundă la aceste întrebări. Nu vreau să-l obosesc, oboseşte foarte repede, am văzut cât efort a depus în cei 5 ani de mandat...Nu ne-aţi lămurit de unde ştiu cei din jurul dvs că trebuie să mă pregătesc de o dezbatere cu procurorii? Aceasta e justiţia independentă?

Aţi intervenit brutal în justiţie, când aţi cerut schimbarea şefului DIICOT.

18:15 "Cred că avem datoria faţă de cetăţeni să venim cu un raport asupra activităţii noastre. Văd un om laş şi arogant, un om care nu poate explica ce a făcut cei cinci ani ca preşedinte", a declarat Viorica Dăncilă.

Prezidenţiabilul PSD a precizat că, în domeniul politicii externe, în cei cinci ani, Klaus Iohannis a avut 25 de deplasări externe şi 40 de primiri la Bucureşti.

"Nu am văzut nimic concret pentru România. Am văzut că s-a întors din SUA cu o şapcă şi trei poze. Am văzut că a fost la Consiliul European, la Bruxelles, dar nu am văzut nimic despre Schengen, despre MCV, nu am văzut nimic pentru români şi pentru România", a completat fostul premier.

Viorica Dăncilă a precizat că a avut în mandatul său de premier 41 de vizite externe şi 100 de primiri la Bucureşti.

"Am căutat că în fiecare vizită să vin cu ceva concret pentru România, fie cu acordul pentru 5G, fie cu acordul pe energie nucleară din Statele Unite, fie cu contracte sau investitori din alte state membre ale Uniunii Europene sau state terţe. Mai mult decât atât, tot referitor la politică externă, preşedinţia rotativa a Consiliului UE pe care România a deţinut-o în primele 6 luni ale acestui an. Am pregătit temeinic preluarea preledinţiei, am deţinut preşedinţia din umbră pe timpul celei austriece. Am vorbit cu preşedintele Iohannis şi i-am spus că avem dosare pregătite pentru fiecare minister, domeniu", a completat prezidenţiabilul PSD.

18:00 Dăncilă: Referitor la politica externă, preşedinţia rotativă a Consiliului UE pe care România a deţinut-o 6 luni. Am deţinut preşedinţia din umbră, pe timpul preşedinţiei austriece. Am vorbit cu Iohannis, i-am zis că avem dosare pregătite pentru fiecare minister. Rezultatul? În noiembrie, Iohannis a ieşit public şi a zis că nu suntem pregătiţi pentru preluarea preşedinţiei rotative - s-a oferit Finlanda.

La puţin timp, după ce toţi au apreciat ce am făcut, Iohannis şi-a asumat rezultatele preşedinţiei rotative şi a procedat incorect, a felicitat pe toată lumea, mai puţin pe cei implicaţi.

Afaceri: Sunt deja cunoscute măsurile din domeniul economic şi faptul că în timpul guvernării PSD România a avut a doua cea mai mare creştere economică din UE. Salariile medicilor s-au triplat. Am oprit exodul.

Iohannis a dezinformat, nu a ţinut cont că sunt pensionari care trăiesc de la pensie la pensie. Nu s-a gândit că nu au ce pune pe masă sau medicamente, dacă nu îşi primesc pensia la timp. A fost o abordare personală, a căutat să câştige puncte electorale.

Educaţie: Am mărit salariile profesorilor, am finalizat 100 grădiniţe, creşe. Iohannis şi-a blocat postul de profesor, s-a rezumat la proiectul România Educată, fără nimic concret.

Sănătate: Am dotat spitalele cu aparatură modernă, am fost conştienţi că pe lângă pregătirea cadrelor medicale pentru un act medical de calitate avem nevoie de aparatură performantă. Am cumpărat 800 de ambulanţe noi. Iohannis a blocat desfăşurarea rezidenţiatului,.

Agricultură: Subvenţii la timp, 2.300 km canale irigabile, programe cu impact aşteptat în toate zonele ţării. Iohannis a blocat un ajutor de stat de 30 milioane de euro.

Relaţia cu românii din Diaspora: Iohannis pune mare accent pe Diaspora, pe votul lor. 1.600 de români plecaţi au accesat în perioada PSD programul pentru tomate, am facilitat votul pentru românii din diaspora, am acordat suport în educaţie, pentru copii români.

Despre confruntare: "Klaus Iohannis refuză această confruntare, vrea doar o dezbatere cu cei pe care îi agrează, sfidând românii care l-au votat, dar şi pe cei care nu l-au votat, pentru că preşedintele trebuie să fie al tuturor. Văd teama de întrebări şi de adevăruri incomode. Am avut parte de jigniri şi minciuni din partea lui Iohannis, o confruntare arăta cum suntem fiecare, cum suntem pregătiţi pentru funcţie şi ce am făcut în fucţia deţinută până acum", a declcarat Viorica Dăncilă.

"Avem această rsponsabilitate faţă de cetăţeni să venim cu un raport şi propria viziune despre următorii 5 ani. Cu toate că văd că nu vrea confruntarea, văd un om laş şi arogant, îmi fac datoria şi vin bilanţ", a mai spus Dăncilă. Iohannis nu a avut nicio deplasare pentru românii din diaspora.

Chiar dacă s-a deplasat în SUA, unde avem o mare majoritate, nu s-a întâlnit cu românii de acolo, nu a vorbit despre venirea lor în România. Nu a făcut nimic pentru consolidarea relaţiilor cu cei care au plecat peste hotare. Sunt foarte multe lucruri de spus. E un preşedinte dictator, vrea să acumuleze toată puterea în statul român, nu a avut un dialog deschis cu presa. I-a privit pe români cu aroganţă, a refuzat dezbaterea cu toţi românii. E un preşedinte extremist, nu înţelege că preşedintele României nu este preşedintele unui partid politic.

Singura preocupare a lui Iohannis, un nou mandat. Cum v-aţi simţit să luaţi salariu fără să faceţi ceva pentru români? O altă întrebare ţine de o promisiune din 2014 a lui Iohannis, a promis că va renunţa la imunitatea funcţiei prezidenţiale: De ce i-aţi minţit pe români? Au trecut cinci ani...Nu aţi renunţat...Nu aţi făcut referendum...Eu nu am avut nevoie de imunitate ca premier. De ce vă este frică? Nu cumva dosarele penale pe care le-aţi avut sau încă le mai aveţi vă sperie?

Iohannis a promis că România va intra în Schengen. Vă asumaţi acest eşec al politicii externe?

Ştirea iniţială. Anunţul a fost făcut de biroul de presă al PSD.

Dezbaterea are loc înaintea evenimentului organizat de Klaus Iohannis, la Biblioteca Centrală Universitară, cu politologi, jurnalişti şi formatori de opinie.

Liderul PSD a susţinut luni seară că ia în calcul varianta de a participa la eveniment, însă şeful statului susţine că aceasta nu va fi primită. Evenimentul este programat pentru ora 19:00.

Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat că discuţia dintre Klaus Iohannis şi invitaţi va dura în jur de două ore şi este organizată de PNL. Pe de altă parte, jurnaliştii acreditaţi pe instituţia prezidenţiale pot participa la eveniment, dar nu vor fi lăsaţi să pună întrebări.

În sală se vor afla şi studenţi, echipa de campanie a PNL şi consilieri prezidenţiali.

Radu Tudor, Moise Guran, Cristina Şincai, sunt trei dintre jurnaliştii care au fost invitaţi să adreseze întrebări la discuţia cu preşedintele Klaus Iohannis. La fel ca în cazul interlocutorilor, surse politice spun că lista de studenţi şi profesori prezenţi a fost aprobată în prealabil.