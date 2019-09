"Şeful statului, domnul Klaus Iohannis, ne-a spus că a citit Pactul pentru români şi a trecut mai departe, aşa cum a trecut timp de 5 ani mai departe peste tot ce a însemnat progresul şi bunăstarea propriului popor. Preşedintele trece întotdeauna mai departe când are şansa să facă bine, însă alege să se oprească şi să îşi exercite funcţia doar atunci când are ocazia să blocheze şi să facă rău propriei ţări, inclusiv prin nerespectarea Constituţiei", a declarat Viorica Dăncilă, la sediul PSD.

Liderul PSD a făcut din nou un apel către toate partidele să semneze Pactul pentru români.

"Stimaţi oameni de stat, nu am crezut că va fi atât de greu să vă puneţi semnătura pe un text de bun simţ, pe o asumare concisă şi clară că veţi continua măsurile menite să aducă bunăstarea oamenilor. Nu am crezut că un gest firesc pentru orice partid care vrea să ajungă la guvernare vă va pune atât de tare în dificultate, vorbim despre viitorul românilor şi al României. Aţi venit o dată şi aţi depus moţiune şi aţi eşuat pentru că nu aţi avut niciun program de guvernare şi nicio echipă pentru Palatul Victoria. Nu aţi reuşit să convingeţi nici măcar membrii Parlamentului că meritaţi să guvernaţi România da - păi cetăţenii acestei ţări. Acum vorbiţi de o nouă moţiune în condiţiile în care nu puteţi nici măcar să vă puneţi semnătura pe o garanţie în faţa românilor că nu le veţi tăia din nou veniturile. Fac un apel către dumneavoastră pentru că devine imperativ să vă vedem asumându-vă aceste obiective. Este îngrijorătoare atitudinea din ultimele zile şi nu mă voi opri din a vă cere să vă asumaţi responsabilitatea pentru destinul oamenilor. Vă chem din nou să semnaţi pactul pentru bunăstarea românilor, să vă asumaţi că înţelegeţi scopul unei bune guvernării şi a politicii făcute pentru oameni", a conchis Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a propus, vineri, un pact între partidele politice din România, în care acestea îşi iau angajamentul că vor lupta pentru bunăstarea cetăţenilor şi că nu vor tăia pensiile şi salariile. Varujan Pambuccian a declarat, luni pentru MEDIAFAX, că grupul parlamentar al minorităţilor naţionale a semnat pactul pe care l-a propus Viorica Dăncilă partidelor, precizând că documentul include măsuri de bun simţ cu care mai mulţi aleşi ai grupului au fost de acord.

La rândul său, preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, la Venus, că pactul propus de premierul Viorica Dăncilă este o idee bună, dacă vine după o validare. Altfel, „sunt acţiuni electorale. Le citim şi trecem mai departe”, a spus preşedintele.

Dăncilă: De la Opoziţie, am văzut încercarea de a condiţiona semnarea pactului de demisia Guvernului

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a criticat, luni, atitudinea partidelor din Opoziţie referitoare la pactul propus, precizând că reprezentanţii acestor formaţiuni au încercat să condiţioneze semnarea acestui document de demisia Guvernului şi de alegeri anticipate.

"Am fost prima care a semnat acest pact şi l-am transmis tuturor partidelor. Salut decizia grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera de a semna pactul pentru bunăstarea tuturor cetăţenilor români, indiferent de etnie. Le mulţumesc pentru răspunsul prompt, pentru deschidere şi pentru responsabilitate. Mulţumesc totodată sindicatelor şi organizaţiilor care au ales să susţină aceste principii şi asumări pentru România. Am văzut însă şi o serie de reacţii şi răspunsuri care mă îngrijorează. Tocmai principalul partid de dreapta, cel care are precedente de tăiere a pensiilor şi salariilor, a încercat să ocolească cel mai tare semnarea acestui pact. Cei care au mai tăiat în trecut de la oameni ne-au ignorat apelul. Românii văd însă acest lucru şi nimeni nu a uitat ce s-a întâmplat în guvernarea 2010-2012", a declarat Viorica Dăncilă, la sediul PSD.

Liderul social democrat a precizat că Opoziţia a încercat să condiţioneze semnarea documentului de plecarea PSD de la guvernare şi de alegeri anticipate.

"Tot din partea Opoziţiei, am văzut şi încercarea de a negocia bunăstarea oamenilor, de a condiţiona semnarea pactului de demisia Guvernului şi de alegerile anticipate. Deci Dreapta pune condiţii de ordin politic partidului de guvernământ ca să-şi asume că nu vor tăia de la români. Ce spune acest lucru despre oamenii noi şi despre cât de hotărâţi sunt să vină la guvernare, ca să înceapă politica austerităţii? Condiţionarea bunăstării tuturor pentru avantaje electorale pentru aceste partide este cinică şi este periculoasă pentru societate şi pentru democraţie. Bunăstarea românolor nu se negociază. Alţii au venit şi au spus că acest pact este un gest politic şi acest lucru ni-l spune textual tocmai cel care şi-a sacrificat partidul şi a abandonat guvernarea ca să facă jocurile politice ale altora. Tocmai cel care a desconsiderat votul oamenilor din 2016 şi voinţa propriului partid vine şi vorbeşte despre gesturi politice", potrivit sursei citate.

