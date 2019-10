Eugen Teodorovici: Cu noi erau şanse ca deficitul să se încadreze sub 3%. Cu alţii, sigur nu



Ministrul interimar al Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, sâmbătă, că bugetul României s-ar încadra în ţinta de deficit de 3% dacă PSD continua guvernarea. Oficialul din Guvern a spus că acest lucru nu va mai fi posibil "cu alţii" în Executiv.



Întrebat dacă România are şanse să respecte ţinta de deficit bugetar de 3%, Eugen Teodorovici a afirmat: "Existau şansele cu noi, acum nu. O să-l vedeţi (deficitul-n.red.) prezentat. L-aţi avut cel pe luna septembrie. O să prezinte situaţia pe octombrie cei care o să vină. Cu noi (se încadrează sub 3%-n.red.), da. Cu alţii, sigur nu. Aveţi până la final de an cel puţin două luni şi jumătate de funcţionare în care orice guvern, dacă este cât de cât cu minime cunoştinţe economice, poate să facă foarte multe. Dacă spun că sunt mai buni, să vină să demonstreze acest lucru. Românii vor putea să compare şi vor simţi pe pielea lor, din păcate, această schimbare. Poate suntem şi noi vinovaţi pentru acest lucru. Vor putea să compare ceea ce unii au făcut şi alţii au promis marea cu sarea".



Ministrul interimar al Finanţelor a declarat, după evenimentul de lansare a programului de candidat al Vioricăi Dăncilă la prezidenţiale, că luni se vor deconta facturile pentru PNDL.



"Sigur, luni. Se decontează facturile (pentru PNDL-n.red.) intrate în Ministerul Dezvoltării într-o ordină cronologică, dacă toate elementele pe care contractul le prevede sunt respectate. La PSD nu există o aplicare bazată pe alte elemente", a declarat Eugen Teodorovici.



Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că Guvernul are un plan de măsuri, astfel încât până la finalul anului să se încadreze în deficitul bugetar. Referitor la rectificarea bugetară şi la banii acordaţi primarilor, premierul a susţinut că formula este aplicată şi că sunt cheltuieli de funcţionare pentru primăriile care nu mai au bani pentru funcţionare.

Dăncilă, atac la „trădătorii” din PSD: Îi ţine împreună setea de putere, ipocrizia



Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidenţiale, a atacat sâmbătă, la evenimentul de lansare al programului de candidat, trădătorii din partid, spunând că sunt uniţi de ipocrizie şi setea de putere. Dăncilă l-a pomenit şi pe Victor Ponta, anterior Lia Olguţa Vasilescu numindu-l trădător.



Teodorovici, despre contestatarii săi din PSD: Nu mi-au cerut nici măcar suspendarea



Preşedintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, referitor la contestatarii săi din interiorul partidului, că nimeni nu i-a cerut suspendarea din funcţie, iar dacă ar fi făcut-o atunci ar fi pus imediat demisia pe masă.

Budăi: Când să-l credem pe Iohannis? Când critica guvernul în ţară sau când se lăuda cu el în afară?



Ministrul inerimar al Muncii, Marius Budăi, a contestat, sâmbătă, credibilitatea preşedintelui Klaus Iohannis, întrebând când pot fi luate în considerare afirmaţiile sale. "Când critica rezultatele guvernului în ţară sau când se lăuda cu ele peste hotare?", a afirmat Marius Budăi.

Dăncilă anunţă cele 10 priorităţi. „Preşedinţia României a fost prea mult un turn de fildeş”



Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidenţiale, a declarat, la lansarea programului de candidat, că are ca priorităţi dezvoltarea economică, incluziunea socială, transparenţa instituţiei prezidenţiale, infrastructura.

Iohannis, acuzat că „i-a sacrificat” pe români pentru un nou mandat. Dăncilă: Cel mai „toxic” preşedinte



Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidenţiale, l-a atacat pe Klaus Iohannis, candidat PNL la preşdinţie, spunând că acesta a fost cel mai "toxic" preşedinte, ce a sacrificat românii din ambiţia de a obţine un nou mandat.

Leş: PSD poate să fie o forţă şi în opoziţie. Vom reuşi să oprim măsurile aberante luate de PNL



Preşedintele PSD Satu Mare, Gabriel Leş, a declarat, sâmbătă, că PSD poate fi o forţă şi în opoziţie. Acesta a mai spus că social-democraţii vor reuşi să oprească măsurile "aberante" luate de PNL "şi acoliţii lor".



"Credeţi că putem fi la fel de buni şi în opoziţie? Chiar mai buni. Vin în faţa dvs cu un mesaj de unitate şi de solidaritate pentru idealurile şi obiectivele pe care PSD le-au avut dintotdeauna. Dacă ne uităm în utlimii 29 de ani, de fiecare dată, cred că e momentul ca acum să stăm ridicaţi. Suntem statul cu una dintre cele mai mari creşteri economice, salariale, investiţii. Şi cu toate acestea opoziţia a zis nu. PSD poate să fie o forţă şi în opoziţie şi vom reuşi să oprim măsurile aberante luate de PNL şi acoliţii lor. Mereu am spus că lupta bună aduce echilibru şi pace, nu război. PSD care luptă azi pentru a aduce echilibru şi nu haos, pentru a aduce bunăstare. Ce nu ne omoară ne face mai puternici, cred că au fost momente şi mai grele care nu au făcut decât să ne unească şi mai mult. Am încredere doamna Dăncilă în victoria dvs şi a PSD. În Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bihor, Bistriţa suntem alături de dvs. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi", a declarat Gabriel Leş, sâmbătă, la Romexpo.



Preşedintele PSD Viorica Dăncilă îşi prezintă programul de candidat la prezidenţiale, sâmbătă, la Romexpo, începând cu ora 11.00. Aceasta este şi ziua în care a început oficial campania electorală pentru alegerile din luna noiembrie.

Lider PSD Braşov: L-aţi văzut pe Iohannis să vorbească într-o emisiune televizată despre popor, tradiţii?



Liderul PSD Braşov, Marius Dunca, a întrebat retoric, sâmbătă, în cadrul evenimentului de lansare a programului de candidat al Vioricăi Dăncilă pentru prezidenţiale, dacă preşedintele actual Klaus Iohannis a vorbit vreodată "despre popor, tradiţii" la o emisiune televizată.

Dăncilă: Aceste forţe cu care luptăm acum vor distrugerea PSD



Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidenţiale, a declarat sâmbătă, la lansarea programului de candidat, că sunt forţe care vor distrugerea PSD, acesta fiind principalul scop şi nu preluarea guvernării.

Valeca: Noi în Argeş o vedem pe Viorica Dăncilă ca o gospodină



Preşedintele PSD Argeş Şerban Valeca a declarat, sâmbătă, că organizaţia social-democrată pe care o conduce o vede pe Viorica Dăncilă, liderul partidului şi candidatul la prezidenţiale, "ca o gospodină".



"Toată Muntenia este aici ca să spună un singur lucru, votăm PSD, votând Viorica Dăncilă. De ce Viorica Dăncilă? Antevorbitorii mei au prezentat-o deosebit. Noi în Argeş o vedem ca o gospodină, ca un om dintre noi, un om care deşi a deţinut funcţii publice a avut grijă de medici, profesori, de tineri. Un om cu inimă de român, cu multă tărie. Votăm Viorica Dăncilă, votăm România", a declarat vicepreşedintele PSD Şerban Valeca, sâmbătă, la Romexpo, la evenimentul de lansare a programului Vioricăi Dăncilă la alegerile prezidenţiale.



Olguţa Vasilescu, atac vulgar la Victor Ponta: Să ne caute mesajele în frigider



Fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu l-a criticat sâmbătă pe Victor Ponta spunând că din cauza trădării lui, PSD, un partid de 40%, va ajunge în opoziţie. Vasilescu i-a transmis şi un mesaj făcând referire la fabula "Toporul şi pădurea", de Grigore Alexandrescu.

Preşedintele PSD Caraş-Severin:Viorica Dăncilă este sub o continuă presiune, de la Cotroceni,partide



Preşedintele PSD Caraş-Severin, Luminiţa Jivan, a declarat, sâmbătă, că liderul PSD Viorica Dăncilă a fost de la preluarea mandatului de premier sub o continuă presiune, din partea preşedintelui Klaus Iohannis şi din partea partidelor.



"Eu mă regăsesc în candidatul nostru care face cu mult curaj ceea ce face. Încă de la preluarea mandatului este sub o continuă presiune, presiune de la Cotroceni, de la partide, altădată de la oameni de la care nu se aştepta, dar noi femeile suntem puternice. Avem grijă de casă, de copii, de cei dragi, de familie. M-am întrebat de multe ori de ce doamna preşedinte nu renunţă la această luptă. Pentru că pentru Viorica Dăncilă casa şi familia ei este România. Şi membri familiei noastre sunt românii şi pentru aceasta trebuie susţinută cu toată forţa. De aceea noi bănăţenii din regiunea Vest, prin preşedintele Laurenţiu Nistor din Hunedoara, prin domnul Dobra Călin de la Timiş. Lângă mine e şi o distinsă doamnă, ministrul Natalia Intotero şi subsemnata preşedinta organizaţiei Caraş Severin", a declarat Luminiţa Jivan, sâmbătă, la Romexpo, la evenimentul de lansare a programului Vioricăi Dăncilă la alegerile prezidenţiale.



Aceasta a mai spus că Viorica Dăncilă poate fi prima femeie preşedinte care are de asemenea experienţă de premier.



"Este lupta la care toţi ne-am înhămat şi cu toţii dacă ne mobilizăm câştigăm. Viorica Dăncilă poate fi prima femeie şef de stat care să aibă experienţa de premier, care înţelege că un Guvern trebuie sprijinit şi nu blocat. Pentru o Românie prosperă, pentru binele naţiei noastre, haide să votăm în 10 noiembrie, Viorica Dăncilă preşedinte", a declarat Jivan.

Ciolacu: Cei care au dat jos Guvernul nu mai au ce căuta în PSD. O să le vină răsplata mai repede



Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a declarat, sâmbătă, că membri PSD, pentru care partidul a făcut campanie, au dat jos Guvernul. Ciolacu a afirmat că aceştia nu mai au ce căuta în partid şi că vor "primi răsplata ce o merită mai repede decât consideră ei".

Gabriela Firea: Avem un preşedinte care este foarte bun prieten cu verbul „a pleca”



Gabriela Firea l-a criticat sâmbătă, la evenimentul în care Viorica Dăncilă îşi prezintă programul de candidat la prezidenţiale, pe actualul şef de stat pentru lipsa de activitate în mandatul său, dar şi pentru că vrea să îşi pună "un om de casă" la Guvern.

Dăncilă condiţionează susţinerea unui Guvern de pactul pentru bunăstare pe care l-a propus



Viorica Dăncilă a declarat că, în cazul în care PNL şi Klaus Iohannis chiar nu au intenţia de a tăia pensiile şi salariile atunci să semneze pactul pentru bunăstare pe care l-a propus. În aceste condiţii, atât ea, cât şi PSD vor susţine formarea unui nou Guvern.

Viorica Dăncilă are o broşă specială de campanie



Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a afirmat că are o broşă specială pe care o va folosi în campania electorală, precizând că speră ca fiecare să o poarte, deoarece „trebuie să avem o inimă românească”.

Dăncilă: Nu a greşit Mihai Fifor. Vrem ca mai mulţi colegi să se implice în campanie



Viorica Dăncilă a afirmat, întrebată cu ce a greşit Mihai Fifor de a fost schimbat din funcţia de şef al campaniei electorale, că acesta nu a greşit, însă PSD vrea ca mai mulţi colegi să se implice pentru a maximiza şansele partidului la prezidenţiale.

Ştirea iniţială. La această lansare sunt aşteptate să participe în jur de 10.000 de persoane.

Evenimentul are loc după ce a fost retrasă încrederea Guvernului, prin adoptarea moţiunii de cenzură, joi, în plenul reunit al Parlamentului.

Pe 24 august, social-democraţii s-au reunit la Parlament, la Congresul PSD care a marcat lansarea candidaturii Vioricăi Dăncilă pentru un mandat la Cotroceni. La acea reuniune a participat şi preşedintele PES, Sergei Stanishev, care a avut un discurs de susţinere a candidatei PSD. La evenimentul din 24 august au fost prezenţi 1.107 delegaţi.