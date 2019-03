Viorica Dăncilă a vorbit, la deschiderea Forumului Industriei Auto de la Craiova, spunând că acesta se desfăşoară în unul dintre cele mai importante centre economice ale ţării, „la a cărui dezvoltare, sectorul auto a avut un rol determinant”.

„Evenimentul de astăzi (luni – n.r.) este organizat sub preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, la Craiova, tocmai pentru a sublinia importanţa acestei industrii pentru România. Am adus cu mine un număr mare de miniştri pentru că am dorit să transmit un mesaj puternic din partea Guvernului. Am venit în mijlocul dumneavoastră pentru ca împreună să găsim noi soluţii şi programe reciproc avantajoase. Guvernul vă susţine să vă dezvoltaţi, dumneavoastră creaţi noi locuri de muncă şi generaţi creştere economică şi implicit o viaţă mai bună pentru români”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Potrivit premierului, sectorul auto este foarte important nu numai în România, ci şi în întreaga Europă, deoarece înseamnă produse cu valoare adăugată mare în exporturi, competitivitate, locuri de muncă stabile şi posibilitate de perfecţionare.

La Craiova are loc, luni, Forumul Industriei Auto 2019. La evenimentul care se desfăşoară la Centrul Multifuncţional participa comisarul european pentru Piaţa Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri Elzbieta Bienkowska. Reuniunea este prezidată de premierul Viorica Dăncilă şi participă mai mulţi membri ai Guvernului României.