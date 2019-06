„Ca în mijlocul oceanului, care nu e liniştit, cu multe furtuni. O viaţă în care în fiecare zi îţi poate aduce un lucru nou, iar tu trebuie să ştii să răspunzi acestei provocări. Era o altă abordare în care principala armă era negocierea. Puteai să discuţi cu colegi din alte grupuri politice când voiai ca un amendament sau o lege să devină realitate. Din păcate acum nu poţi să discuţi cu nimeni pentru că ura, dezbinarea", a spus Viorica Dăncilă la „Marius Tucă Show”.

„Dorinţa mea a fost să discut cu conducerea partidului pentru a promova mai multe femei. Colegii au spus că au altă abordare şi că ar fi bine să mă pregătesc să preiau funcţia de premier. Primul meu răspuns a fost nu. Ştiam că la Bruxelles aveam foarte multe cunoştinte, am generat un val de încredere, şi că mi-e totuşi greu să revin la politica din România. Am vorbit cu preşedintele partidului, cu colegii mei, mi-au spus că un premier trebuie să fie unul echilibrat. Soţului meu, din păcate, i-am spus după. Nu mai era timp, pentru că am intrat în CEx. Fiecare, nu există un conducător (în familia mea-n.r.). Întotdeauna m-a susţinut. Cum şi eu l-am susţinut. Ar fi lăsat opţiunea la mine", a mai spus Dăncilă.