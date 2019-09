„Am avut o discuţie cu domnul Meleşcanu legată de şefia Senatului. Am făcut această propunere. Domnul Meleşcanu a acceptat în ideea că dânsul nu e de acord cu coaliţia ALDE - Pro România”, a afirmat Viorica Dăncilă, luni, la Parlament.

Preşedintele PSD a mai spus că şefia Senatului a aparţinut ALDE, iar social-democraţii au vrut să fie corecţi cu partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu.

„Locul a fost al ALDE şi noi am vrut să arătăm că suntem corecţi până la capăt. Puteam să avem din partea PSD, dar am arătat că suntem corecţi până la capăt. Am discutat cu colegii mei, am discutat azi şi la întâlnirea cu preşedintele Camerei Deputaţilor. A fost un vot la Senat pentru acest lucru. Vom vedea acum când va fi votul (cu câte voturi va veni dl Meleşcanu – n.r.)”, a conchis Dăncilă.

Reacţia vine după ce grupul senatorilor PSD a decis susţinerea fostului ministru de Externe pentru funcţia de preşedinte al Senatului, în urma renunţării la poziţie a lui Călin Popescu Tăriceanu.

Meleşcanu: Există şi reţineri foarte multe. Va trebui să mergem în Senat, să vedem care va fi votul

Teodor Meleşcanu, propus de PSD pentru a prelua conducerea Senatului, a declarat, luni, că a existat o discuţie pe această temă în grupul senatorial ALDE, menţionând că există foarte multe reţineri din partea colegilor şi că totul se va decide la votul din Senat.

"A fost o decizie, am discutat şi în grupul senatorial, există şi reţineri foarte multe, va trebui sa mergem în Parlament, în Senat, să vedem care va fi votul. Nu toţi (colegii mă susţin pentru conducerea Senatului -n.r.)", a declarat Teodor Meleşcanu.

Îngrebat de ce a acceptat această ofertă din partea PSD, în condiţiile în care ALDE a ieşit de la guvernare, fostul ministru de Externe a replicat: "Cred că e o perioadă extrem de dificilă pentru România în care avem nevoie de stabilitate. Nu mă interesa funcţia de ministru. Eu sunt membru ALDE şi rămânem în Opoziţie".

Chestionat ce anume l-a nemulţumit pe liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, Teodor Meleşcanu a precizat că au fost poziţii în cadrul formaţiunii "potrivit cărora nu ar trebui să mai existe nicio relaţie cu PSD".

"Din punctul meu de vedere, aşa cum am spus şi la discuţiile pe care le-am avut înainte de a adopta decizia de ieşire de la guvernare, eu am propus şi a fost aprobată ideea ca la nivel regional, judeţean organizaţiile noastre care colaborează cu PSD şi cu alte organizaţii să rămână pe acelaşi sistem şi în continuare, deci există şi un interes din punctul acesta de vedere", a completat Meleşcanu.

Fostul ministru de Externe a precizat că nu s-a pus problema exvluderii sale din ALDE până în momentul de faţă.

"Nu s-a discutat (excluderea din ALDE). Eu cred că colegii vor realiza că e cea mai bună idee. Nu accept eu sprijinul, ei (PSD -n.r.) mi-au oferit. Cred sincer că e nevoie de stabilitate în România şi Parlamentul va avea un rol deosebit. Toată lumea are şanse, că eu nu ştiu la PSD, la liberali cum vor vota oamenii. Eu sper ca relaţia să nu se înrăutăţească, sper să ajut mult mai mult partidul din această poziţie. Nu cred că putem ajunge la această variantă (excludere n.r.)", a conchis Teodor Meleşcanu.