Dăncilă: Nu mi-am dat demisia pentru că sunt un om responsabil. Nu vreau să repet ce au făcut alţii



Viorica Dăncilă a declarat, luni, că nu şi-a dat demisia din funcţie la momentul construcţiei bugetului pentru că este "un om responsabil" şi că nu îşi poate dezamăgi colegii din PSD. Premierul a precizat că nu vrea să repete "ceea ce au făcut alţii, să lase partidul într-o situaţie neplăcută".



"(Nu mi-am dat demisia - n.r.) pentru că sunt un om responsabil, pentru că pentru mine înseamnă foarte mult votul cetăţenilor din România. A fost un vot masiv pentru PSD în 2016. Eu, ca prim-ministru, nu am voie să-mi dezamăgesc nici colegii de partid şi nu am voie să dezamăgesc nici cetăţenii care au crezut în noi. Pentru că am încredere că putem mişca lucrurile. Eu cred în PSD şi nu vreau să repet ceea ce au făcut alţii, să lase partidul într-o situaţie neplăcută prin demisia premierului. Pentru că eu cred că România are nevoie de stabilitate. Într-o perioadă în care vedem ce se întâmplă în jurul nostru, noi trebuie să fim un pilon de stabilitate, că deţinem preşedinţia rotativă, o preşedinţie foarte bună şi că trebuie să ducem la bun sfârşit ceea ce am început. Trebuie ca cei care nu ne-au cunoscut sau cei care nu au crezut în noi să-şi schimbe impresia şi să arătăm că România şi românii sunt altfel", a declarat Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei BPN al PSD.



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, înaintea şedinţei BPN PSD, că premierul Viorica Dăncilă le-a spus vineri în şedinţa Comitetului Executiv, că nu a fost lăsată să se implice în realizarea legii bugetului de stat, precizând că "altcineva a făcut bugetul, politic".



Edilul a dat vina pe Guvernul Viorica Dăncilă, condus de facto de Liviu Dragnea, spune Gabriela Firea, pentru riscul de faliment iminent în care se află acum Primăria Capitalei şi cele de sector.

"Am înfiinţat un grup de lucru pentru programul politic şi unul care presupune o legătură dintre Consiliul Naţional şi Guvern, legat de programul de guvernare. Nu am vorbit despre candidaturi la şefia partidului, dar sper să avem mai mulţi candidaţi pentru că nu e bine să avem un candidat unic şi cei care vor să candideze să facă acest lucru. Să fie un om echilibrat, să adune în jurul lui, să aibă răbdare să îşi asculte colegii, să se consulte cu forurile statutare din partid, decizia nu trebuie să o ia preşedintele, pentru că decizia, dacă e bună toţi să se bucure de acest lcuru, dacă nu, toţi să îşi asume", a declarat Viorica Dăncilă.

Tot legat de conducerea partidului, Dăncilă spune că trebuie să fie una colectivă.

"Un preşedinte PSD trebuie să fie pro-european, ataşat valorilor europene. Un preşedinte PSD trebuie să fie un om care să genereze un val de credibilitate, în primul rând între colegi.să fie hotărât, să nu se sperie la primul obstacol".

Înrebată dacă aceste criterii invocate nu vin în opoziţie cu tot ce a reprezentat Liviu Dragnea la conducerea partidului, Dăncilă a declarat: "Nu aş vrea să îl judec pe Dragnea, dar să schimb modul de lucru, decizia nu trebuie luată de un om. Să avem răbdarea să îi ascultăm pe toţi".

foto: Mediafax Foto / Andreea Alexandru