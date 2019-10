„Nu am discutat cu Liviu Dragnea din seara alegerilor europarlamentare. Cred că şi Liviu Dragnea are colegi în partid cu care a lucrat, pe care i-a promovat, pe care i-a susţinut. Cred că are o anumită influenţă. (...) Nu am de unde să ştiu care este opinia domnului Dragnea, dar eu cred că nu influenţează negativ moţiunea de cenzură. (...) Nu influenţează PSD în favoarea trecerii (moţiunii, n.r.)”, a declarat Viorica Dăncilă la la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu".

Premierul consideră că fostul lider PSD, Liviu Dragnea, în prezent încarcerat la Penitenciarul Rahova, îşi doreşte continuarea programului de guvernare.

„Dacă stăm să ne gândim, programul de guvernare a început cu Liviu Dragnea preşedinte. Cred că Liviu Dragnea - presupun - vrea să ducem programul de guvernare la bun sfârşit”, a mai spus Dăncilă.