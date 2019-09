„Bineînţeles că o susţin pe Rovana Plumb, am susţinut-o din prima clipă, eu am propus-o, o susţin în continuare, am încredere în experienţa Rovanei Plumb, a fost membru al PE, vicepreşedinte de grup, este şi acum în grupul socialiştilor şi democraţilor europeni", a declarat premierul Viorica Dăncilă, vineri, la Reşiţa.

Premierul a mai spus că o susţine pe Rovana Plumb şi pentru a asigura opinia publică de faptul că nu-şi doreşte un portofoliu de comisar european.

"O susţin şi pentru că am văzut în spaţiul public că îmi pregătesc din nou portofoliu de comisar, vă asigur că nu este gând în acest sens, nici nu poate fi vorba. Sunt candidat pentru prezidenţiale, nu pot să candidez şi pentru Comisia Europeană şi pentru prezidenţiale aşa că las portofoliu de comisar pentru că sunt convinsă că îl voi câştiga pe cel de preşedinte al României cu susţinerea bineînţeles a cetăţenilor", a mai adăugat premierul.

Pe 10 septembrie, preşedintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunţat că Rovana Plumb, propusă de România pentru funcţia de comisar european, va avea portofoliul Transporturi.

Rovana Plumb, propusă comisar european pentru portofoliul Transporturi, urmează să fie audiată într-o şedinţă comună a comisia de transporturi şi de mediu ale Parlamentului European, potrivit programului oficial afişat pe site-ul instituţiei. Audierea tuturor comisarilor propuşi va avea loc în intervalul 30 septembrie - 8 octombrie, potrivit sursei citate.

Pe 15 octombrie, Conferinţa Preşedinţilor de Comisii va evalua rezultatul audierilor şi va înainta concluziile Conferinţei Preşedinţilor. Cea din urmă va face o evaluare finală şi va decide dacă să închidă sesiunea audierilor, la întâlnirea din 17 octombrie, conform unui comunicat de presă al Parlamentului European iar votul în plenul PE va fi dat pe 23 octombrie



Întreaga componenţă a Comisiei Europene trebuie să fie aleasă cu majoritate simplă a voturilor în şedinţa plenară, prin da sau nu din partea fiecărui europarlamentar. Votul va avea loc pe 23 octombrie, conform sursei menţionate.