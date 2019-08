Potrivit surselor citate, problema interimarilor a fost ridicată în şedinţa Comitetului Executiv, iar Viorica Dăncilă a afirmat că va merge la Curtea Constituţionnală pentru a fi rezolvată situaţia, în cazul în care şeful statului va respinge interimarii propuşi de PSD.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă, la Mamaia, la începutul şedinţei Comitetului Executiv PSD, că nu se grăbeşte să meargă în Parlament şi a făcut referire la situaţia miniştrilor interimar: "Am desemnat 5 miniştri din partea PSD, preşedintele i-a respins. A ieşit ALDE de la guvernare, am desemnat interimar pe portofoliile ALDE, dar nu am primit răspuns. Trebuie să analizăm această situaţie".

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri, că respinge integral remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă, precizând că propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. În schimb, preşedintele nu a precizat nimic despre interimarii propuşi de Viorica Dăncilă la portofoliile deţinute de ALDE, după ieşirea partidului de la guvernare.

Şeful Executivului a transmis, marţi, propunerile de miniştrii interimari. Astfel Niculae Bădălău a fost nominalizat la Energie, Ioan Deneş la Mediu şi Ştefan Radu Oprea ministru pentru Relaţia cu Parlamentul.