„Prima sarcină a lui Mihai Fifor este solicitarea de urgenţă, în toate judeţele ţării, verificări privind modul de funcţionare a inspectoratelor de poliţie, a modului în care sunt respectate procedurile de intervenţie în situaţiile de urgenă”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Premierul a mai spus că e necesară o analiză complexă a profesionalismului celor care sunt implicaţi în apărarea cetăţenilor.

„Ne vom asuma obiectivul ,pentru că avem această datorie faţă de cetăţeni, cât şi faţă de ”profesionaliştii” MAI. Românii trebuie să continue să creaă în MAI şi trebuie să luăm măsurile care se impun pentru a a vea mai multă eficienţă”, a mai spus premierul.

Dăncilă: Am disponibilitatea de a da OUG pentru reglementarea deficienţelor în funcţionare MAI

Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că are disponibilitatea de a da Ordonanţă de urgenţă pentru a reglementa deficienţele în funcţionarea Ministerului de Interne şi a tuturor instituţiilor care au nevoie de schimbări.

„Nu mai putem, din păcate, să aducem înapoi ceea ce deja a avut loc. Este de datoria noastră, a tuturor factorilor care se pot implcia să luăm toate mpsurile pentru ca aceste lucruri să nu se mai repete. Avem responsabilitatea în a reglementa lucrurile.

Am toată disponibilitatea de a chema Parlamentul într-o sesiune extraordinară şi pentru a da OUG care să reglementeze aceste deficienţe în funcţionare, indiferent că vorbim de MAI sau de alte entităţi care au nevoie de aceste reglementări. Cred că aceasta trebuie să fie abordarea tuturor. Dacă ieşim cu declaraţii politice nu vom rezolva problemele”, a afirmat Viorica Dăncilă, la sediul MAI.

Şeful Executivului a adăugat că statul trebuie să vină cu lucruri concrete pentru a genera credibilităţi în instituţii.

Viorica Dăncilă a adăugat că le-a solicitat şefilor de arme din MAI să se implice în ancheta tragediei de la Caracal şi să analizeze măsurile care se impun.

„Ulterior şedinţei CSAT de la Palatul Cotroceni am avut o întâlnire la MAI cu şefii de arme ai acestei instituţii pentru a cere implicare tuturor nu numai în ancheta privind această tragedie ci şi în acţiunile viitoare care să preîntâmpine astfel de situaţii. Am discutat despre acest tragic eveniment,.despre măsurile care se impun, dar am discutat şi despre ceea ce trebuie să facem ca pe viitor astfel de lucruri să nu se mai repete. Am discutat despre restructurare, despre modificări legislative care sunt necesare atât din partea MAI, din partea STS, modificări în ceea ce priveşte legislaţia care să pedepsească mult mai drastic aceste lucruri”, a anunţat premierul.

USR şi PNL solicită convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară pentru a modifica legislaţia, în urma tragediei de la Colectiv.

USR propune operaţionalizarea Sistemului Alertă Răpire Copil şi abrogarea Legii recursului compensatoriu.

Şi şeful statului a anunţat că va veni cu propuneri pentru modificarea legislaţiei.

Dăncilă, despre cazul Caracal :Au fost demiteri pe întreg lanţul de decizie. Cel mai probabil, vor urma

Viorica Dăncilă a declarat că cel mai probabil, vor mai urma demisii şi demiteri în urma crimelor de la Caracal, premierul subliniind că deciziile de înlăturare din funcţie nu înlocuiesc pedepsirea drastică a celor care au greşit.

„Aşa cum ştiţi, în aceste zile, în aceste zile au demisionat atât şeful STS, cât şi ministrul Afacerilor Interne. Au mai fost demiteri pe întreg lanţul de decizie şi acţiune din sistem şi, cel mai probabil, vor urma. Vreau să fie clar: aceste demisii nu înlocuiesc pedepsirea drastică a celor care în urma anchetei au greşit. În continuare, vom lua cele mai stricte măsuri”, a declarat Viorica Dăncilă.

Potrivit premierului, autorităţile au obligaţia morală şi cea impusă de lege pentru a-i pedepsi drastic pe cei care au greşit în cazul de la Caracal.

Demiterile în urma crimelor din Caracal au început să curgă chiar de vineri, de la şeful Poliţiei Române, Ioan Buda, la prefectul judeţului Olt.

Ulterior, marţi, ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anunţat că se retrage din funcţie.

Ca interimar la MAI a fost Mihai Fifor.

Dăncilă: Nu voi permite ca României să i se lipească eticheta de ţară a infractorilor, criminalilor

Viorica Dăncilă a spus că în calitate de premier nu va permite ca României să i se lipească eticheta de ţară a infractorilor, criminalilor, proxeneţilor sau a violatorilor. Ea transmite că deşi s-a promovat intens lupta anticorupţie, nu trebuie lăsată mai prejos lupta împotriva criminalităţii.

"România nu este o ţară a infractorilor, criminalilor, proxeneţilor sau a violatorilor. Ca prim-ministru, nu voi permite să se lipească această etichetă României. Trebuie să dăm dovadă de consens, să vedem ce putem face fiecare pentru a îndrepta lucrurile", a declarat premierul Viorica Dăncilă, marţi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Ea a mai declarat că deşi s-a promovat intens în spaţiul public lupta anticorupţie, nu trebuie lăsată mai prejos lupta împotriva criminalităţii, după cazul criminalului din Caracal.

"În spaţiul public s-a promovat intens în ultimii ani lupta împotriva corupţiei, ceea ce este corect, iar lupta împotriva corupţiei trebuie să continue. În acelaşi timp nu trebuie lăsată mai prejos lupta împotriva criminalităţii, împotriva reţelelor de trafic de persoane şi de droguri, împotriva violatorilor şi pedofililor, împriva criminalilor, celor care destabilizează în cel mai josnic mod societatea", a spus liderul social-democraţilor.

Dăncilă, despre cazul Caracal: Nu e oportun să dăm vina unii pe alţii, ci abordarea să fie pragmatică

Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că transferarea vinei de la o instituţie la alta în cazul din Caracal nu e oportună. Premierul a adăugat că a găsit în MAI dorinţa de implicare pentru a reglementa lucrurile cu scopul prevenirii situaţiilor precum cea din judeţul Olt.

„Am găsit aici la MAI o deschidere foarte mare, o dorinţă de implicare, de a reglementa lucrurile. Cred că în aceste momente nu este oportun să dăm vina unii pe alţii. Acest lucru nu ne aduce nimic bun. Nu face decât să scindeze societatea. Rezultatele sunt cele care contează. Avem nevoie de o abordare pragmatică, care să aducă în prim-plan măsurile pe acre le luăm pentru a reglementa lucrurile care nu funcţionează bine”, a declarat Viorica Dăncilă, la MAI.

Premierul a anunţat că a cerut judeţelor o analiză care să arate realitatea existentă, pentru a preveni situaţiile precum cea din Caracal.

„Am cerut în fiecare judeţ o analiză care să arate realitatea existentă. Dacă nu cunoaştem realitatea cu siguranţă nu vom putea lua msurile necesare, cerute de societate, care să facă ca astfel de lucruri să nu mai aibă loc în România”, a susţinut Dăncilă.