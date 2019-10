Dăncilă: Nica rămâne propunerea de comisar european. Dacă se cere, avem şi o femeie, pe Gabriela Ciot

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, marţi, după şedinţa Comitetului Executiv, că Dan Nica rămâne propunerea pentru funcţia de comisar european, iar dacă se cere, social democraţii au şi o propunere de rezervă, o femeie, respectiv pe Gabriela Ciot.

„Un alt subiect aflat pe ordinea de zi a fost cel al comisarului european. Am avut o discuţie cu preşedintele Comisiei Europene şi am discutat despre propunerile pe care trebuie să le facem şi modul în care trebuie să procedăm în perioada următoare. Am votat mandatarul financiar pentru alegerile prezidenţiale şi bineînţeles că am vorbit despre organizare, despre acţiunile pe care le vom avea în perioada următoare. Am făcut două propuneri, un bărbat şi o femeie, pentru comisar european. Dan Nica rămâne propunerea în continuare, pentru că este liderul eurodeputaţilor PSD şi o persoană susţinută de grupul S&D. Dac[ se cere, bineînţeles avem şi o rezervă, Gabriela Ciot, secretar de stat la MAE. Dar vom proceda ca şi Ungaria. Dacă Ungaria va face două propuneri, România va face două propuneri”, a anunţat Viorica Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv PSD.

Întrebată de posibilele probleme pe care le-ar putea avea Dan Nica având în vedere implicarea sa în dosarul Microsoft, preşedintele PSD a precizat: „Nu cred că va avea probleme. Putem spune că şi preşedintele Iohannis are probleme cu casele. Dar există prezumţia de nevinovăţie. La domnul preşedinte Iohannis ştim sigur ce s-a întâmplat cu casele sau ce nu s-a întâmplat? Şi totuşi e candidat la Preşedinţia României”.

Liderul PSD a precizat că o să vorbească şi cu preşedintele Klaus Iohannis şi că, cel mai probabil, propunerile pentru comisar european vor fi trimise până la finalul săptămânii.

Dăncilă: Am lucrat foarte bine cu Gabriela Ciot în mandatul României la Preşedinţia Consiliului UE

Viorica Dăncilă a declara, întrebată ce o recomandă pe Gabriela Ciot să fie varianta de rezervă pentru funcţia de comisar european, că a lucrat foarte bine cu aceasta în perioada Preşedinţiei române a Consiliului UE.

„Cred că ştim cu toţii un lucru că Preşedinţia română a Consiliului UE a fost una de succes. Dacă vă uitaţi, la foarte multe dezbateri din PE, reprezentantul preşedinţiei rotative a fost Gabriela Ciot. Deci eu am lucrat foarte bine cu George Ciamba, dar şi cu secretarul de stat Gabriela Ciot”, a explicat Viorica Dăncilă, marţi, la finalul CEx al PSD de la Parlament.

Ştire iniţială

Decizia a fost votată în Comitetul Executiv al PSD, nefiind niciun vot împotrivă, au adăugat sursele citate.

Dan Nica fusese propus iniţial, odată cu Rovana Plumb, pentru funcţia de comisar european, de către Guvern.

Înaintea CEx, Viorica Dăncilă a anunţat că a discutat, luni, cu Ursula von der Leyen doar despre cazul Rovanei Plumb, respinsă de Comisia JURI pentru poziţia de comisar european. Premierul a precizat că va mai avea o discuţie pe tema propunerii comisarului european cu preşedintele ales al CE.

Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a decis, luni, prin vot, că Rovana Plumb şi Laszlo Trocsanyi nu sunt apţi pentru funcţia de comisar european. Comisia a trimis o scrisoare către preşedintele PE.

Ursula von der Leyen, preşedintele-ales al Comisiei Europene, a cerut luni României şi Ungariei să propună „persoane adecvate” şi care să corespundă portofoliilor alocate, avertizând că în caz contrar ar putea solicita alte propuneri. Aceasta „aşteaptă noi nume” din partea României şi Ungariei, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene citat de site-ul Politico.eu.

Astfel, Ungaria îl va propune pe diplomatul Oliver Varhelyi pentru funcţia de membru al Comisiei Europene, a afirmat un oficial european citat de agenţia Reuters.

CEx al PSD a decis ca Gabriela Ciot să fie propunerea de rezervă pentru comisar european

Comitetul Executiv al PSD a stabilit propunerea secretarului de stat la MAE Gabriela Ciot pentru poziţia de comisar european, ca variantă de rezervă, au declarat surse din partid, pentru Mediafax.