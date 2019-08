„Sincer mă surprinde această declaraţie ale domnului Tăriceanu. Eu cred că acest Guvern a obţinut rezultate. Domnul Tăriceanu are miniştri în Guvern. Probabil referirea este la miniştrii dumnealui, că nu poţi să iei în ansamblu şi să judeci toţi oamenii dintr-un Guvern. Pentru mine sunt importante alte lucruri, nu să răspund domnului Tăriceanu. Este părerea dumnealui. Aş fi vrut ca această părere să fie discutată în coaliţie şi nu prin intermediul presei. Nu am să discut despre afirmaţiile domnului Tăriceanu”, a declarat premierul Dăncilă marţi la Dolj.

Prim-ministrul a subliniat faptul că decizia luată de conducerea PSD privind remanierea Guvernului va rămâne.

„Aceste acuzaţii nu fac decât să scindeze iar eu întotdeaun am îndemnat la consens şi unitate. Cred că românii nu au nevoie de astfel de afirmaţii făcute prin intermediul mass-mediei. Am să-mi spun părerea în cadrul coaliţiei referitoare la aceste aspecte. Atâta timp cât în forul PSD s-a luat decizia remanierilor şi a reajustării programului de guvernare şi nu o restructurare, vom merge pe linia PSD”, a spus Dăncilă.

Declaraţiile vin în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu a declarat, într-un interviu acordat Mediafax, că Guvernul funcţionează din inerţie şi nu vrea să facă parte dintr-un Executiv „impotent”.

„Pentru mine şi pentru colegii mei nu funcţiile în Guvern sunt importante. Nici pe mine preşedinte al Senatului, că am auzit că sunt critici care consideră că ALDE nu doreşte să iasă de la guvernare că eu am să îmi pierd funcţia de preşedinte al Senatului. Complet greşit. Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit şi alte expresii de «câinele nu pleacă de la măcelărie», vedeţi proverbe savante din popor, eu vreau să îi anunţ pe foarte mulţi că colegii mei sunt vegetarieni”, a declarat, pentru Mediafax, Tăriceanu.